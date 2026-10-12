Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncusu Deniz Işın taciz edildiğini açıkladı!

Şimdilerde Sevdiğim Sensin dizisinde hayat verdiği Nilüfer karakteriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla tacize uğradığını açıkladı.

Evine çok yakın bir mesafede yürürken bir arabanın içindeki 5-6 kişilik erkek grubunun sözlü tacizine maruz kaldığını belirten Işın, yaşadığı şoku ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Ben dün gece yaşadım. Arabanın içinden böyle beş altı tane erkek var, evimin çok yakınlarında yani iki dakikalık mesafe kaldığında yürürken tuhaf tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfrü hani hayatım boyunca etmişimdir ama ardı ardına etmemişimdir hiç, benim için de bir ilk yaşandı."

"GÖZ TEMASI KURMADAN UZAKLAŞTIM"

Durum karşısında büyük bir öfke duyduğunu ifade eden ünlü oyuncu, erkeklerin bu konuda kendilerini çok güvende hissettiğine dikkat çekti. Kendini ve karşısındakileri korumak adına dikkatli davrandığını belirten Işın, "Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan uzaklaştım oradan bağıra bağıra. Ben bayağı bir dolmuşum, ramak kaldı" dedi.

Geç saatte dışarıda olma gerekçesiyle gelebilecek olası eleştirilere de sert tepki gösteren Deniz Işın, "Her kimse ne kendi gücüne ne de karşısındakinin tırnak içinde güçsüzlüğüne güvensin. Geç saatte dışarıda olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smacı koyarım" ifadelerini kullandı.