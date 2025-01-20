Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, yarın "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanan ID danışmanlık şirketinin sahibi ve kurucusu Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor.
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yanıt vermişti.
OYUNCU DENİZ IŞIN "MAĞDUR" SIFATINDA
Savcılık, soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın'ın, "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi. Işın, yarın saat 11.00'de ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne davet edildi.
Etiketler: #Ayşe Barım #Deniz Işın
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' rahatsızlığı