Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:22

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanan ID danışmanlık şirketinin sahibi ve kurucusu Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yanıt vermişti.

OYUNCU DENİZ IŞIN "MAĞDUR" SIFATINDA

Savcılık, soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın'ın, "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi. Işın, yarın saat 11.00'de ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne davet edildi.