Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Deniz Işın ifade verdi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:06

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Bizzat önümü kesti" iddiasında bulunan ünlü oyuncu Deniz Işın, "mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için dün savcılığa davet edilmişti.

Deniz Işın, bugün ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

"SOHBET ORTAMINDA SÖYLENENLERİ PAYLAŞTIM"

Mağdur sıfatıyla savcılığa ifade veren Deniz Işın, 7 yıldır sinema ve film sektöründe olduğunu söyleyerek, "Ayşe Barım isimli şahısla daha önce bir kez karşılaştık. Kendisinin sahibi olduğu şirketle aramızda daha önce bir sözleşme yapılmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığımız sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Tekelleşme sorunu, sektörün önde gelen sorunlarından biri. Oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde bu sorun sık sık dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.

"KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Ayşe Barım tarafından yer aldığı projeden cebir veya tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmadığını kaydeden Işın, başka arkadaşlarıyla ilgili de bilgisinin olmadığını söyledi.

Deniz Işın, "Yalnızca tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkat çekmek amaçlıdır. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında savcılık, yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulamış, oyuncu Serenay Sarıkaya ise "tanık" sıfatıyla savcılıkça dinlenmişti.