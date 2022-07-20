Seversin dizisinin Tolga'sı 'Burak Yörük' kimdir?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:09

Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Seversin dizisinin başrolü Burak Yörük, dizide Tolga karakterine hayat veriyor. Yörük yakışıklılığı ve performansı ile göz doldururken, izleyiciler ünlü oyuncunun yaşamına dair ayrıntıları merak ediyor. İşte Burak Yörük'e dair öne çıkan başlıklar...

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. 1.92 boyundaki genç oyuncu, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. Yörük, oyunculuk kariyerine 9 yaşındayken 2004 yılında başladı. “Biz Boşanıyoruz”, “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” gibi dizlerde yer alan Burak Yörük ayrıca “4N1K” ve “4N1K-2” filminde Barış Ozansoy karakterini canlandırdı.

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA, BURCU NE?

27 yaşında olan genç oyuncu, ikizler burcudur.

BURAK YÖRÜK EVLİ Mİ?

Burak Yörük evli değildir. Şu anda beraberlik yaşadığı isim ise Tuana Yılmaz'dır.

BURAK YÖRÜK OYNADIĞI DİZİLER NELER?