Seversin dizisinin Tolga'sı 'Burak Yörük' kimdir?

Seversin dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burak Yörük, genç oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Seversin dizisinin Tolga'sı 'Burak Yörük' kimdir? Burak Yörük kaç yaşında? Burak Yörük dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:09
Seversin dizisinin Tolga'sı 'Burak Yörük' kimdir?
Abone Ol google-news

Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Seversin dizisinin başrolü Burak Yörük, dizide Tolga karakterine hayat veriyor. Yörük yakışıklılığı ve performansı ile göz doldururken, izleyiciler ünlü oyuncunun yaşamına dair ayrıntıları merak ediyor. İşte Burak Yörük'e dair öne çıkan başlıklar...

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. 1.92 boyundaki genç oyuncu, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. Yörük, oyunculuk kariyerine 9 yaşındayken 2004 yılında başladı. “Biz Boşanıyoruz”, “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” gibi dizlerde yer alan Burak Yörük ayrıca “4N1K” ve “4N1K-2” filminde Barış Ozansoy karakterini canlandırdı. 

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA, BURCU NE?

27 yaşında olan genç oyuncu, ikizler burcudur.

BURAK YÖRÜK EVLİ Mİ?

Burak Yörük evli değildir. Şu anda beraberlik yaşadığı isim ise Tuana Yılmaz'dır.

BURAK YÖRÜK OYNADIĞI DİZİLER NELER?

  • 2002 - Sırlar Dünyası
  • 2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
  • 2005 - Şeytan
  • 2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)
  • 2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
  • 2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
  • 2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
  • 2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
  • 2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
  • 2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
  • 2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)
  • 2022 - Seversin (Tolga Tuna)

Burak Yörük Seversin Ünlü oyuncu oyuncu magazin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler