Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Şimal'in eşinden duygusal paylaşım: 'Çok özlüyorum seni'

Ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlenen ilk törenin ardından, sanatçının cenazesi Kuşadası’na götürüldü ve Adalızade Mezarlığı’nda defnedildi.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Şimal’in eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşine veda etti. Arıcı, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, “Çok özlüyorum seni. Huzur içinde uyu güzel yüzlüm” notunu yazdı. Daha önce ise “Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, her zaman benim kalbimin içindesin” mesajıyla duygularını dile getirmişti.

ŞİMAL KİMDİR?

Gerçek adı Şimal Gülen olan şarkıcı, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 400’e yakın bestesi bulunan sanatçı, müzik kariyerine 2012 yılında çıkardığı "Başlangıç" adlı albümle adım attı. Albümün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Albümde yer alan “Şimal Yıldızı” adlı şarkının söz ve müziği Şimal'e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı.

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, zorlu bir tedavi sürecinden geçmiş ve bir süre sonra iyileşme haberi vermişti. Ancak geçtiğimiz yıl, rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edildi. Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından kısa süreli bir iyileşme dönemi yaşasa da, 4 Mayıs’ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen 30 Mayıs’ta hayatını kaybetti.