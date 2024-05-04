Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'

Ünlü şarkıcı Simge Sağın geçen yıl katıldığı Galatasaray'ın şampiyonluk töreni hakkında konuştu. Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken aslında bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yaşadığım şey benim fanatikliğimin de üstüne çıktı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 21:11
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'
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Şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' şarkısı geçen yıl Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin gol müziği olmuştu. Taraftarlar arasında akım haline gelen şarkı Sağın'ın şampiyonluk törenine katılmasına fırsat oluşturmuştu.

Öte yandan daha önce Beşiktaşlı olması ile bilinen Simge Sağın'a Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldığı için Beşiktaş taraftarlarından tepkiler gelmişti.

"İYİ Kİ DE GİTMİŞİM"

Eser Yenenler'in EYS adlı Youtube kanalına katılan şarkıcı, Yenenler'in sorusu üzerine geçen yıl Galatasaray şampiyonluk törenine katılması ile meydana gelen tepkilere yanıt verdi:

"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken aslında bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yaşadığım şey benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Çünkü artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu ve ben olması gereken doğruyu uyguladım ve oraya gittim.

Ve 'İyi ki de gitmişim' diyorum. Çünkü gerçekten yok sayılamayacak bir şey oldu. Orada artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Müziğimin arkasında durmam gerekti ve gittim. Çok da hoş bir gece geçirdim."


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