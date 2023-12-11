'Aşkın Olayım' şarkısıyla ünlenen Simge Sağın, konser sırasında fenalaştı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:30

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir konser sırasında rahatsızlandı ve konseri tamamlayamadan sahneden indi. Sağın, konser sırasında yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle bir süre ara verdi, ardından kendini toparlayarak sahneye döndü ancak sağlık durumu izin vermediği için konseri tamamlayamadı.

Simge Sağın, yaşadığı rahatsızlık sonrasında sosyal medya hesabından hayranlarına şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam sonuna kadar beni yalnız bırakmayan canım dinleyicilerim. 3'üncü şarkıdan sonra yaşadığım ani rahatsızlık sonucu biraz toparlayıp geri döndüm fakat sonlara doğru artan belirtilerle ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum."

Simge Sağın'ın sağlık durumu hakkında daha fazla ayrıntı verilmemiş, ancak konser sırasında yaşadığı rahatsızlığın ciddiyeti nedeniyle konseri tamamlayamadığı anlaşılmaktadır. Sağlık sorunlarına rağmen hayranlarına teşekkür eden şarkıcı, yaşanan durumu üzgün bir şekilde paylaşmıştır.