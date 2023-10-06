Hande Yener'den Simge Sağın'a gönderme: 'Başka takımın maçına gitmezdim'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:46

Beşiktaşlı Simge Sağın’ın Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısından dolayı Galatasaray’ın kutlamasına katılması çok tartışılmıştı. Sibel Arna’nın yeni YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a katılan Hande Yener, tartışmayı yeniden ateşledi.

"ONLARIN STADINA MAÇA GİTMEZDİM"

Arna'nın kanalına konuk olan şarkıcı, "Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stad beni çağırıyor. Hem maça gittim, hem de sağolsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı. Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim" dedi.

Yener, şarkıcı Simge'nin Galatasaray kutlamasına gitmesiyle ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi.

"KENDİNCE ÇÖZDÜ DURUMU"

Yener, "Fenerliyim ya ben. Simge Beşiktaşlı olarak Galatasaray’ın maçına gitti. Kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor. Bir kere beni Beşiktaş davet etti ama gidersem ne olur bilemediğim için gidemedim. Simge’ye soralım bunu" yorumunda bulundu.