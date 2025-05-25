Sinan Akçıl’dan estetik iddialarına yanıt: 'Tipimle ilgili sıkıntı varsa söyleyin, hemen yaptırırım'

"Tabi Tabi", "Fark Atıyor" ve "Şarttır" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, estetik operasyon yaptırdığı iddialarıyla sosyal medyada gündeme geldi. 43 yaşındaki sanatçı, çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Akçıl, estetiğe karşı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin. Yaptıracağım, söz veriyorum.

İkincisi, şarkının başarısının konuşulmasını tercih ederim. Üç günde nasıl 500 bini geçtik, bunları da konuşursanız çok mutlu olurum. Madem her şey konuşuluyor, bu da konuşulsun.

20 yıldır Türk halkının elinde büyüdüm denilebilir. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylerseniz, o gün söz veriyorum estetik yaptıracağım.

Hadi Allah’a emanet olun, sizi seviyorum çok.”