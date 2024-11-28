Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz!
Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir davette buluşarak çekildikleri karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ekranların sevilen isimleri Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından bir davette buluşarak hasret giderdi.
Son olarak 2017 yılında Fahriye Evcen’in kına gecesinde bir araya gelen ünlü oyuncular, yıllar sonra çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Sinem Kobal, yakın arkadaşlarıyla verdiği pozu paylaşırken çocuklarını kastederek fotoğrafa "Ve artı 5" notunu düştü.
Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken, üç oyuncunun yıllar içindeki değişimleri takipçiler tarafından dikkatle yorumlandı. Hayranlar, fotoğraflara "Çok güzelsiniz", "Ne güzel yaş almışsınız" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.
Üç ünlü oyuncunun bu samimi buluşması, sosyal medyada nostaljik bir etki yaratarak hayranlarını sevindirdi.
Etiketler: #Fahriye Evcen #Aslı Enver #Sinem Kobal
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