Kötü haberi Suavi duyurdu: Ünlü müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi

Birçok ünlü isim ile çalışan Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kötü haberi ise Suavi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:59
Kötü haberi Suavi duyurdu: Ünlü müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi
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Pek çok ünlü isimle sahne alan ve Suavi'nin orkestrasında çok uzun yıllardır davul çalan Tankut Alacalı, sahnede beyin kanaması geçirdi.

Kötü haberi sanatçı Suavi sosyal medya hesabından duyurdu. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

"AMELİYATA ALINDI"

Haberi duyuran sanatçı Suavi "Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmir'li değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı. Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.


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Suavi Tankut Alacalı beyin kanaması

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