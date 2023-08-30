Kötü haberi Suavi duyurdu: Ünlü müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi
Birçok ünlü isim ile çalışan Müzisyen Tankut Alacalı sahnede beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kötü haberi ise Suavi duyurdu.
Pek çok ünlü isimle sahne alan ve Suavi'nin orkestrasında çok uzun yıllardır davul çalan Tankut Alacalı, sahnede beyin kanaması geçirdi.
Kötü haberi sanatçı Suavi sosyal medya hesabından duyurdu. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.
"AMELİYATA ALINDI"
Haberi duyuran sanatçı Suavi "Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmir'li değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı. Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.
Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmirli değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı.., Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/J9fLPPLljr— SUAVİ (@Suavi_Suavi) August 27, 2023
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