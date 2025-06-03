Sosyal medyada telif krizi: Sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen'in kendisine dava açtığını iddia etti

Sosyal medya üzerinden küçük işletmesini tanıtan 26 yaşındaki bir genç kadın, sanatçı Gülben Ergen’in şarkısını videolarında izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava edildiğini iddia etti. Instagram ve TikTok gibi platformlarda işletmesine ait içeriklerde Gülben Ergen’in bir şarkısını kullanan genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci şu sözlerle anlattı:

“Bundan aylar önce bir videomuzda Gülben Ergen'in şarkısını izinsiz kullandığımız için avukatları tarafından bana dava açılmış. İlk arandığımda dolandırıcı sanıp dikkate almadım. Üstelik şarkı TikTok ve Instagram kütüphanesindeydi. Halka açık olan bir şarkıyı kullanmanın suç olduğunu bilmiyordum.”

"İYİLİK MELEĞİ SANIRDIM"

İfade vermeye çağrıldığını belirten genç kadın, Gülben Ergen’e yönelik hayal kırıklığını da şu sözlerle dile getirdi:

“Bugüne kadar kendisini çocuk hakları, kadın cinayetleri gibi konularda duyarlı bir isim olarak tanıyordum. Herkes gibi ben de onu iyilik meleği olarak görüyordum. Ama demek ki perde arkasında başka şeyler de olabiliyormuş.”





TİCARİ HESAPLARDA MÜZİK KULLANIMI YASAL MIDIR?

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, sanatçıların telif haklarının korunmasının yasal ve etik bir zorunluluk olduğunu belirtirken, bazıları ise küçük işletmelerin bu tür durumlarda mağdur edildiğini savundu.

Müzik eserlerinin sosyal medya platformlarında halka açık şekilde sunulması, bu içeriklerin özellikle ticari amaçla kullanılması halinde telif hakkı ihlali sayılabiliyor. TikTok ve Instagram gibi platformlarda bulunan müzik kütüphanelerinde yer alan parçaların ticari kullanımıyla ilgili yasal sınırlar ise kullanıcılar tarafından çoğu zaman bilinmiyor.

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. “Telif hakkı kutsaldır” diyenlerle “Küçük esnafa dava açılır mı?” diye soranlar arasında görüş ayrılığı oluştu. Gülben Ergen cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



