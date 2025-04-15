Gülben Ergen'den oğlu Güney'in dövme anı paylaşımı: 'Ya babam kızarsa?'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:18

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Mustafa Erdoğan ile evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olan 52 yaşındaki sanatçı, oğlu Güney’in dövme yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında "Ya babam kızarsa? Kızmaz kızmaz merak etme. Emin misin? Yes." notunu düşen Ergen, oğullarıyla birlikte çekilmiş birçok kareyi de sevenlerinin beğenisine sundu. Dövme stüdyosunda oğluyla birlikte poz vermeyi ihmal etmeyen Ergen’in bu paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gülben Ergen, ilk evliliğini 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile yaptı ve bu evlilikten Atlas, Ares ve Güney adında üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2012 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra 2014 yılında Erhan Çelik ile evlenen Ergen, bu evliliğini de 2016 yılında sonlandırdı.

"AŞK KONUSUNDA BAŞARISIZ OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM"

Geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde verdiği konserde aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ergen, aşk ve ilişkiler konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

“İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum. Bu konuda da başarısız olduğumu kabul ediyorum; aşk, ilişki konularında... Haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde bir anneyim, haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde işime düşkün ve titizim. Mesleğime saygım çok. Titizim. Üç evladım var. Biri yurt dışında, ikisi iki koltuğumun altında. Öyle bir hayatım var,” dedi.

Muhabirin “Kendimizi aşka kapattık mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet. İnancım azaldı, içim nasır tuttu gibi geliyor bana. Hayattaki önceliklerimin sırası çok değişti.”