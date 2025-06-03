Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! İşte bebeğinin ismi...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ve ünlü oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Yeni doğan kızına “Necla Hira” ismini veren Tayfur, minik bebeğin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Tayfur, yaptığı paylaşımda kızının kan değerlerinin düşük olduğunu ve yoğun bakım riskinin bulunduğunu belirtti. “Eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü, şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin,” ifadelerini kullandı.

"HAYAT BENİ ZOR BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI"

Ünlü isim daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda kızının yoğun bakıma alındığını duyurarak duygusal bir mesaj paylaştı. Tayfur, hamileliği sırasında yaşadığı zorluklara ve babası Ferdi Tayfur ile ilgili yaşadığı çelişkilere değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babama, Antalya’ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum, yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum.”

Tayfur, yaşattığı stres ve üzüntüler için kızından özür dileyerek, “Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın,” dedi.

AİLEDE HEYECAN VE BEKLEYİŞ

Tuğçe Tayfur’un, 2019 yılında boşandığı Taner Şafak’tan Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. Tayfur, 2023 yılında iş insanı Muhammed Aydın ile evlenmişti. 2024 Haziran ayında ikinci kızı Tuğçe Lina’yı kucağına alan Tayfur, şimdi de üçüncü çocuğu Necla Hira’nın sağlığı için dua bekliyor.

EVLİLİKTE ÇATIRDAMA İDDİALARI

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan Tuğçe Tayfur ve Muhammed Aydın çifti, ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Tayfur, eşiyle olan fotoğraflarını silerken, sosyal medyada Neşet Ertaş’tan alıntılar yaparak dikkat çekmişti. Ayrıca Mustafa Sandal’ın “Benim Aşka İnancım Kalmadı” şarkısını paylaşması da dikkat çekmişti.

Muhammed Aydın ise o dönemde yaptığı açıklamada, “Kızımın ve doğmamış evladımın annesidir, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır,” diyerek Tayfur’a destek vermişti.