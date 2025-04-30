Ferdi Tayfur'un miras davası ertelenmişti: Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım

Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesiyle ilgili davada ikinci duruşma Marmaris’te yapıldı. Üç dava dosyasından biri karara bağlanırken, diğerleri 28 Mayıs’a ertelendi. Dava sonrası kızı Tuğçe Tayfur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ferdi Tayfur'un miras davası ertelenmişti: Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:19

2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesinin açılmasıyla ilgili davada ikinci duruşma, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

DURUŞMA 28 MAYIS’A ERTELENDİ

Tarafların karşılıklı itirazlarının sürdüğü duruşmada, üç ayrı dava dosyasından biri karara bağlanırken, diğer dosyalar için duruşma tarihi 28 Mayıs’a ertelendi.

TUĞÇE TAYFUR'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Dava sonrası Ferdi Tayfur’un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tuğçe Tayfur, paylaşımında “Marmaris’teki davadan seke seke İstanbul’daki davaya gelen Ediyle, Adana Barosu’ndan seke seke İstanbul’a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, gelişmelerden bir haber, tekrar arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZDA KONSERLERE BAŞLIYORUM”

 

Tayfur, sözlerine şu şekilde devam etti: “Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın… Olduğunuz yerde.”


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Tuğçe Tayfur

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