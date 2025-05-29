Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: 'Resmine sarıldım yine bu sabah'

Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: 'Resmine sarıldım yine bu sabah'

29.05.2025 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: 'Resmine sarıldım yine bu sabah'

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, 2 Mart'ta kaybettiği babasına olan özlemini takipçileriyle paylaştı.

"Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı için ilk tören Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Edip Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BABA ACISI DİNMİYOR

Kısa bir süre önce sahnelere dönmeye hazırlandığını açıklayan kızı Türkü Akbayram, babasına duyduğu özlemi duygusal paylaşımlarla dile getirdi. Edip Akbayram ile sahnede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram, "Resmine sarıldım yine bu sabah" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımında ise “Dünyaları veren o güzel gülüşüne sarıldım” notunu yazdı.


“SENİ SAKLAYACAĞIM BABA”

Türkü Akbayram, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Babasına veda ederken şu sözlerle duygularını ifade etti:

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattıklarından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için, sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."

İlgili Konular: #Edip Akbayram #Türkü Akbayram

İlgili Haberler

Edip Akbayram'ın ismi Buca’da yaşayacak
Edip Akbayram'ın ismi Buca’da yaşayacak Buca Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, belediye tarafından hizmete açılacak olan etüt merkezine, AKP ve MHP grubu meclis üyelerinin ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile "Edip Akbayram Etüt Eğitim Merkezi ismi verilmesi kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Sanatçımızın adını Buca’da yaşatmak, bir de böyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimizin eğitim alacağı bir kuruma adını vermiş olmak gerçekten çok kıymetli” dedi.
Mahsun Kırmızıgül’den Edip Akbayram’a duygusal veda: 'Ustamın cenazesine yetişemedim'
Mahsun Kırmızıgül’den Edip Akbayram’a duygusal veda: 'Ustamın cenazesine yetişemedim' Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kızı Lavin ile birlikte Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret etti.
Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...'
Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...' Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.