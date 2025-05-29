Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: 'Resmine sarıldım yine bu sabah'

"Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı için ilk tören Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Edip Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BABA ACISI DİNMİYOR

Kısa bir süre önce sahnelere dönmeye hazırlandığını açıklayan kızı Türkü Akbayram, babasına duyduğu özlemi duygusal paylaşımlarla dile getirdi. Edip Akbayram ile sahnede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram, "Resmine sarıldım yine bu sabah" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımında ise “Dünyaları veren o güzel gülüşüne sarıldım” notunu yazdı.





“SENİ SAKLAYACAĞIM BABA”

Türkü Akbayram, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Babasına veda ederken şu sözlerle duygularını ifade etti: