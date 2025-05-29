Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: 'Resmine sarıldım yine bu sabah'

"Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart’ta uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı için ilk tören Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Edip Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
BABA ACISI DİNMİYOR
Kısa bir süre önce sahnelere dönmeye hazırlandığını açıklayan kızı Türkü Akbayram, babasına duyduğu özlemi duygusal paylaşımlarla dile getirdi. Edip Akbayram ile sahnede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram, "Resmine sarıldım yine bu sabah" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımında ise “Dünyaları veren o güzel gülüşüne sarıldım” notunu yazdı.
“SENİ SAKLAYACAĞIM BABA”
Türkü Akbayram, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Babasına veda ederken şu sözlerle duygularını ifade etti:
"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattıklarından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için, sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."