Mahsun Kırmızıgül’den Edip Akbayram’a duygusal veda: 'Ustamın cenazesine yetişemedim'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:11

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:11

2 Mart’ta 74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram’ın cenazesine yurt dışında olduğu için katılamayan Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’ye döner dönmez anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Önce üvey annesi Zühre Bazencir’in mezarını ziyaret etmek için Bingöl’e, ardından 6 Aralık 2024’te kaybettiği annesi Faike Arık’ın mezarına gitmek için Diyarbakır’a uğrayan Kırmızıgül, daha sonra İstanbul’a döndü. Burada, kızı Lavin ile birlikte Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret eden sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı.

"O BENİM İDOLÜMDÜ"

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Edip Akbayram’ın hayatındaki önemine değinen Mahsun Kırmızıgül, “İstanbul'a gelir gelmez, kızım Lavin ile birlikte ayaklarım beni doğrudan Edip Akbayram’ın mezarına götürdü. Yüreğimde koca bir ağırlık vardı. Çiçekleri mezarına bırakırken içimde bir şeyler koptu. Çünkü ben en sevdiğim insanın, ustamın, ağabeyimin cenazesine yetişememiştim. O benim için sadece ilk dinlediğim, ilk şarkısını ezberlediğim sanatçı değildi. O benim idolümdü” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram’ın müziğiyle büyüdüğünü belirten Kırmızıgül, “Gözlerimi kapadım ve bir anda 6-7 yaşındaki halime gittim. O yaşlarda kulağıma çalınan sesi, içimde filizlenen hayranlığı hatırladım. O sesi ilk duyduğum anki heyecanı ve onun şarkılarıyla büyüdüğüm yılları düşündüm. Edip ağabey insana değer verirdi. Onurlu, vicdanlı ve merhametliydi. O sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda çok iyi bir baba ve çok iyi bir dedeydi. Bugün mezarı başında bir kez daha anladım; o benim kalbime dokunan, hayatıma yön veren en özel insanlardan biriydi” dedi.

"BAZI İNSANLAR ÖLMEZ"

Mezar başında kızı Lavin ile yaşadığı duygusal anları da paylaşan Mahsun Kırmızıgül, “Yanımda duran kızım Lavin, gözyaşlarıma anlam veremedi. Küçük elleriyle elimi tuttu ve masum bir sesle sordu: 'Baba, neden ağlıyorsun? Onu çok mu seviyorsun?' O an boğazım düğümlendi. Kızıma dönüp Edip baba ile aramdaki hikâyeyi anlattım. Kim olduğunu, hayatımda nasıl bir iz bıraktığını, neden onun yokluğunun içimde kocaman bir boşluk yarattığını söyledim. Lavin, gözlerimin içine bakarken sanki o da hissetti acımı. Gözleri dolarak bana sarıldı” dedi.

Sanatçının unutulmaz bir isim olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, “Bugün, bir kez daha anladım ki bazı insanlar ölmez. Onlar sadece bu dünyadan göçer ama kalplerde, hatıralarda, şarkılarda ve dualarda yaşamaya devam eder. Edip ağabey de öyle biri… Ve ben, hayatımın sonuna kadar onu böyle anmaya, eserlerini okumaya, onun adını yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Ruhun şad olsun, güzel insan… Güle güle Edip ağabeyim” diyerek duygularını dile getirdi.