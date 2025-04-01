Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...'

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:58

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, geçen aylarda yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, veda paylaşımı yaptı. 

Konak, bayram kutlamaları sebebiyle Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede şarkı söylediği sırada ani kalp krizi geçirmesi üzerine Gazimağusa Hastanesi'ne kaldırılan Konak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşındaki ünlü sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, pek çok isimden başsağlığı mesajı geldi. 

29 Aralık 2024'te vefat eden Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram da Konak’ın programında beraber şarkı söyledikleri anlardan bir kare paylaşarak altına “Sarıldınız mı sımsıkı oralarda …” notunu düşerek paylaştı.


Etiketler: #Volkan Konak #Edip Akbayram #Türkü Akbayram

İlgili Haberler

Gülben Ergen'den, Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü'ne sert tepki

Gülben Ergen'den, Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü'ne sert tepki
Cemal Enginyurt çileden çıktı: Volkan Konak'ı iğrenç sözlerle hedef alan Çatalca Müftüsü'ne demediğini bırakmadı!

Cemal Enginyurt çileden çıktı: Volkan Konak'ı iğrenç sözlerle hedef alan Çatalca Müftüsü'ne demediğini bırakmadı!
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan Volkan Konak'a veda!

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan Volkan Konak'a veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler