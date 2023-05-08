Twitter'dan yeni karar: Hesabınız her an yok olabilir!
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, aldığı yeni bir kararla bazı hesapların kapatılacağını açıkladı.
Elon Musk, Twitter'da birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını açıkladı.
Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.
Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.
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