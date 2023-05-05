Sedat Peker'in Twitter hesabında haftalar sonra hareketlilik
"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden haftalar sonra ilk paylaşımını yaptı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Peker, Uğur Dündar’ın Erk Acarer’in kaleme aldığı "Aslan Avı" isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.
GERİ ÇEKTİ
Dündar’ın tweetinde ise, “Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer’in Sedat Peker’den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye’nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı…” ifadeleri yer aldı.
Peker, bir süre sonra bu retweetini geri aldı.
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