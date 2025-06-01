Ünlü fenomeni ölümle tehdit etmişti: Danla Bilic'in eski sevgilisi yeniden gözaltında!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi. Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi.

DANLA BİLİC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü fenomen sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kendisini aradığını söyledi.

Bilic'in açıklaması şu şekilde:







NE OLMUŞTU?

Geçen aylarda birlikte olduğu Berk Çetin’le yollarını ayıran Bilic, ayrılık sonrası taciz, darp ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını detaylıca paylaşan Danla Bilic’in şiddet gördüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması da olayın ciddiyetini gözler önüne sermişti. 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli’de gözaltına alınan Berk Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ancak ilk duruşmanın ardından serbest kalması kamuoyunda tepki toplamıştı.





Danla Bilic, mücadelesine sosyal medya üzerinden devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Bilic, “İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı belliydi. Bugün de dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız’ gibi bir beyanda bulunmuş” diyerek yeniden tehdit aldığını açıkladı.

Bu tehdit üzerine harekete geçen Danla Bilic, yeniden şikâyetçi oldu.