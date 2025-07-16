Ünlü oyuncu 90 kilo verdi! John Goodman'ı görenler tanıyamadı!

40 yıllık kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta oyuncu John Goodman, yeni "Şirinler" filminde "Şirin Baba" karakterine sesiyle hayat verdi. Filmin Los Angeles'ta gerçekleşen galasında boy gösteren 73 yaşındaki oyuncu, fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

180 KİLO İLE BAŞLADI, ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKARDI

2007 yılında yaklaşık 180 kilo ağırlığındayken alkolü bırakma kararı alan Goodman, aynı dönemde sağlıklı yaşama yönelerek kilo verme sürecine girdi. Şeker tüketimini hayatından çıkaran ve haftanın 6 günü düzenli spor yapan oyuncu, uzun bir süreçte 90 kilo vermeyi başardı.

BİR DÖNEM KİLO ALDI AMA GERİ DÖNDÜ

İlk yıllarda hızlı bir şekilde kilo veren Goodman, daha sonra eski beslenme alışkanlıklarına dönerek yeniden kilo almıştı. Ancak kararlı duruşu sayesinde zorlu bir sürecin ardından tekrar forma girmeyi başardı.

Şimdilerde sağlıklı ve enerjik görünümüyle takdir toplayan John Goodman, hem kariyerindeki başarıları hem de yaşam tarzındaki değişimle ilham vermeye devam ediyor.