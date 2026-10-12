Ünlü şarkıcı Demet Akalın duyurdu: Okan Kurt arabada fenalaşarak acillik oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, Okan Kurt'un kalp spazmı geçirdiğini duyurdu.
Okan Kurt'un hastane odasından çekilmiş görüntüsünü paylaşan Akalın, yaşadıkları sürece ilişkin esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:
"Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik olduk vallahi. Spor sen baya bir hayatından çık adamın! Sinyal veriyor vücut bak."
Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirmesi üzerine hızla hastaneye gittiklerini belirten Akalın, yaşanan durumun ardından yoğun spor temposuna ve vücudun verdiği uyarılara dikkat çekti.