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Ünlü şarkıcı Demet Akalın duyurdu: Okan Kurt arabada fenalaşarak acillik oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın duyurdu: Okan Kurt arabada fenalaşarak acillik oldu

12.10.2026 12:53:00
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Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın duyurdu: Okan Kurt arabada fenalaşarak acillik oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayat arkadaşı Okan Kurt'un arabada kalp spazmı geçirdiğini belirterek hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Akalın, yoğun spor temposuna ve vücudun verdiği uyarılara esprili bir dille sitem etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, Okan Kurt'un kalp spazmı geçirdiğini duyurdu.

Okan Kurt'un hastane odasından çekilmiş görüntüsünü paylaşan Akalın, yaşadıkları sürece ilişkin esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik olduk vallahi. Spor sen baya bir hayatından çık adamın! Sinyal veriyor vücut bak."

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Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirmesi üzerine hızla hastaneye gittiklerini belirten Akalın, yaşanan durumun ardından yoğun spor temposuna ve vücudun verdiği uyarılara dikkat çekti.

İlgili Konular: #Demet Akalın #Okan Kurt

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