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Will Smith’ten 'Inception' itirafı: 'Senaryoyu anlayamadım, reddettim'

Will Smith’ten 'Inception' itirafı: 'Senaryoyu anlayamadım, reddettim'

16.06.2025 12:33:00
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Haber Merkezi
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Will Smith’ten 'Inception' itirafı: 'Senaryoyu anlayamadım, reddettim'

Oscar töreninde Chris Rock’a attığı tokatla uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncu Will Smith, bu kez yıllar sonra yaptığı bir itirafla şaşırttı.

Will Smith, 2010 yapımı bilim kurgu filmi Inception için kendisine başrol teklif edildiğini ancak senaryoyu anlayamadığı için bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Smith, bu kararıyla ilgili olarak, “Çok kötü hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Variety'nin haberine göre, yönetmen Christopher Nolan, filmde başrol olarak ilk olarak Will Smith'i düşünmüştü. Ancak 56 yaşındaki aktör, senaryonun karmaşıklığı nedeniyle rolü kabul etmedi.

Sonrasında başrolü Leonardo DiCaprio üstlendiği film, dünya çapında yaklaşık 900 milyon dolar hasılat elde ederek büyük başarı kazandı. Film, 4 Oscar ödülünün yanı sıra pek çok prestijli ödülün de sahibi oldu.

Başrollerinde DiCaprio’nun yanı sıra Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page (şimdiki adıyla Elliot Page), Cillian Murphy, Ken Watanabe, Tom Hardy ve Michael Caine gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Inception, bilinçaltındaki sırları çalmak üzere insanların rüyalarına giren Dom Cobb’un hikâyesini anlatıyor.

Will Smith’in bu açıklaması, sosyal medyada hem şaşkınlıkla hem de “kaybedilen büyük bir fırsat” olarak yorumlandı.

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