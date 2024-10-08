Will Smith ve Michael Bay Netflix filmi için bir araya geliyor

Yayınlanma: 08.10.2024 - 22:08

Güncelleme: 08.10.2024 - 22:08

"Bad Boys"un sinemalarda gösterime girmesinden yaklaşık 30 yıl sonra Will Smith ve Michael Bay yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bay, Netflix için "Fast and Loose" adlı aksiyon filmini yönetmek üzere görüşmelerde bulunurken, Smith de başrolde yer alacak.

"Fast and Loose" Tijuana'da uyandığında hiçbir şey hatırlamayan bir adamı anlatıyor. Geçmişini bir araya getirdikçe, iki hayat yaşadığını öğrenir: biri suç kralı, diğeri ise gizli bir CIA ajanı olarak.

Senaryoyu Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ve Eric Pearson kaleme aldı.

Bay ve Smith ilk olarak Bay'in ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan 1995 yapımı "Bad Boys" için bir araya geldi. Film ticari bir başarı elde etti ve üç devam filmini doğurdu: "Bad Boys II", "Bad Boys for Life" ve "Bad Boys: Ride or Die".

Smith, 2021 yılında "King Richard" filmindeki Richard Williams rolüyle Oscar kazandı. 2022'de Apple'ın "Emancipation" filminde rol aldı. Bundan sonra Sony Pictures'ın Daniel Suarez'in 2014 tarihli "Influx" romanından uyarlanan bilimkurgu gerilim filmi "Resistor"da rol alacak.