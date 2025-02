Will Smith 20 yıl sonra yeni albüm çıkarıyor

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:31

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:31

Ünlü oyuncu ve müzisyen Will Smith, 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu.

"Based On a True Story" adlı albümün ilkbaharda yayınlanması planlanırken, tam tarih verilmedi ancak mart ayında çıkması bekleniyor.

Smith, albüm öncesinde "Beautiful Scars" adlı şarkısına klip çekti. 56 yaşındaki sanatçı, klibinde rapçi Big Sean ile birlikte "Matrix" filmini canlandırdı ve ikonik sahneleri yeniden yorumladı.

2005 yılında yayımladığı Lost and Found albümünden bu yana müzik kariyerine ara veren Will Smith, yeni albümünde daha önce yayınlanmış You Can Make It, Work of Art ve Tantrum gibi şarkılara da yer verecek.