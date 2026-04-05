Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen itiraf

Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile iki yıl süren evliliğini değerlendiren Erdoğan, süreci "yanlışlık" olarak nitelendirdi.





"ARKADAŞ KALMALIYDIK"

2014 yılında vizyona giren "Silsile" filminin setinde tanışarak kısa sürede nikah masasına oturan çift, iki yılın ardından yollarını ayırmıştı. Yıllar sonra biten evliliği hakkında konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için bazen ‘Ben evlenmiş miydim?’ diye düşündüğüm oluyordu."



"BAŞARILARINI GÖRDÜKÇE HATIRLIYORUM"

Eski eşiyle profesyonel anlamda bir bağı kalmasa da çalışmalarını takdir ettiğini belirten Erdoğan, esprili bir dille ekledi: "Ama o kadar iyi işler yapıyor ki, gördükçe hatırlıyorum."

Nehir Erdoğan’ın bu samimi ve dürüst itirafları, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun "arkadaşlık ve evlilik" arasındaki ince çizgiye dair yaptığı bu yoruma destek veren paylaşımlarda bulundu.