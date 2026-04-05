Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen itiraf

5.04.2026 09:57:00
"Yabancı Damat" dizisindeki Nazlı karakteriyle gönüllere taht kuran Nehir Erdoğan, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile yaptığı kısa süreli evliliğe dair yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile iki yıl süren evliliğini değerlendiren Erdoğan, süreci "yanlışlık" olarak nitelendirdi.

"ARKADAŞ KALMALIYDIK"

2014 yılında vizyona giren "Silsile" filminin setinde tanışarak kısa sürede nikah masasına oturan çift, iki yılın ardından yollarını ayırmıştı. Yıllar sonra biten evliliği hakkında konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için bazen ‘Ben evlenmiş miydim?’ diye düşündüğüm oluyordu."

"BAŞARILARINI GÖRDÜKÇE HATIRLIYORUM"

Eski eşiyle profesyonel anlamda bir bağı kalmasa da çalışmalarını takdir ettiğini belirten Erdoğan, esprili bir dille ekledi: "Ama o kadar iyi işler yapıyor ki, gördükçe hatırlıyorum."

Nehir Erdoğan’ın bu samimi ve dürüst itirafları, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun "arkadaşlık ve evlilik" arasındaki ince çizgiye dair yaptığı bu yoruma destek veren paylaşımlarda bulundu.

Yabancı Damat dizisindeki 'Niko' rolüyle ünlenen Özgür Çevik evlendi
Yabancı Damat dizisindeki 'Niko' rolüyle ünlenen Özgür Çevik evlendi 'Yabancı Damat' dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evlendi.
Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sine veda... Rol arkadaşlarından Arif Erkin Güzelbeyoğlu paylaşımları
Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sine veda... Rol arkadaşlarından Arif Erkin Güzelbeyoğlu paylaşımları “Yabancı Damat”ın unutulmaz ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti; rol arkadaşları usta oyuncuya duygusal mesajlarla veda etti.