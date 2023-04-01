Yalı Çapkını'na suç duyurusu!

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda kullanılan iki şarkının izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlandığını ileri süren Avrupa Müzik, yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:14
Yalı Çapkını'na suç duyurusu!
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Yayın hayatına başladığı günden bu yana seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını’nın yapım ekibi olan OGM Prodüksiyon Şirketi mahkemelik oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avrupa Müzik şirketi, hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İKİ ŞARKI İZİNSİZ KULLANILDI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi. Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini ifade eden müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 


Yalı Çapkını avrupa müzik Suç duyurusu

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