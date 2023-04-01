RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti dizisine ceza! 5 hafta yayınlanmayacak
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine 'kadına şiddet' gerekçesiyle RTÜK tarafından 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon liralık idari para cezası verildi.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan gerdek gecesi sahnesi nedeniyle ceza aldı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verildi. Söz konusu tebliğ kararı 15.00'te SHOW TV'ye iletildi.
TV100'ün haberine göre kanal yönetimi bu karara itiraz edip mahkemeden yürütmeyi durdurma talep edebiliyor. Eğer mahkeme yürütmeyi durdurursa dizi yayınlanmaya devam edecek. Anca aksi bir karar olursa kararın gereği uygulanacak. Ama yine de mahkeme RTÜK’ün kararı doğrultusunda hüküm belirtse bile sürecin tamamlanmasına kadar dizinin iki ya da üç bölüm daha yayınlanması bekleniyor.
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