Yıldız Tilbe'den ilginç ekonomi yorumu: Emekli maaşı 150 bin TL olmalı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:25

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:25

Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Yıldız Tilbe, sıra dışı bir açıklamaya imza attı. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik taleplerini sıraladı.

Tilbe paylaşımında şunları yazdı:

“Emekli maaşları 150 bin, işçi ve aylık çalışanların 200 bin TL olmalı. Hayat çok pahalı. Gıda ucuz ve sabit fiyat olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyo, yüz kere susuyo, kim duyuyo?”

Tilbe'nin paylaşımının altına, "Ekonominin başına gel abla" şeklinde yorumlar yazıldı.