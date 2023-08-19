Yıldız Tilbe'den ilginç ekonomi yorumu: Emekli maaşı 150 bin TL olmalı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşının 150 bin lira olması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:25
Yıldız Tilbe'den ilginç ekonomi yorumu: Emekli maaşı 150 bin TL olmalı
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Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Yıldız Tilbe, sıra dışı bir açıklamaya imza attı. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik taleplerini sıraladı.

Tilbe paylaşımında şunları yazdı:

“Emekli maaşları 150 bin, işçi ve aylık çalışanların 200 bin TL olmalı. Hayat çok pahalı. Gıda ucuz ve sabit fiyat olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyo, yüz kere susuyo, kim duyuyo?”

Tilbe'nin paylaşımının altına, "Ekonominin başına gel abla" şeklinde yorumlar yazıldı.


Yıldız tilbe ekonomi

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