Yıldız Tilbe'den ilginç ekonomi yorumu: Emekli maaşı 150 bin TL olmalı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşının 150 bin lira olması gerektiğini söyledi.
Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Yıldız Tilbe, sıra dışı bir açıklamaya imza attı. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik taleplerini sıraladı.
Tilbe paylaşımında şunları yazdı:
“Emekli maaşları 150 bin, işçi ve aylık çalışanların 200 bin TL olmalı. Hayat çok pahalı. Gıda ucuz ve sabit fiyat olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyo, yüz kere susuyo, kim duyuyo?”
Tilbe'nin paylaşımının altına, "Ekonominin başına gel abla" şeklinde yorumlar yazıldı.
Emekli maaşları 150 bin tl??işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin tl olmalı??hayat çok pahalı??yiyecek içecek gıda ucuz ve sabit fiyat olsun herkes alabilsin??mobilya giyim vs pahalı olabilir fakat sebze meyve ucuz olsun ??insan günde 3 kere acıkıyo , yüz kere susuyo,kim duyuyo— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) August 19, 2023
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