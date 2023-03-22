'Gibi' dizisinin yeni sezonundan ilk fragman geldi

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:02
'Gibi' dizisinin yeni sezonundan ilk fragman geldi
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Yayınlandığı tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisinin 4. sezonu, 31 Mart Cuma günü başlayacak. Dizinin yeni sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

Platform, Twitter hesabından dizinin tanıtımını şu ifadelerle paylaştı:

"Yılmaz, İlkkan ve Ersoy‘un insanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceraları sırasında karşılarına çıkan hemen her şeyle baş etme yöntemleri konusunda yaşadıkları karmaşanın yarattığı bocalamayı fırsat bilen nice kişilerin hayatına şaşırtıcı şekilde müdahale ederken kendi prensiplerini ayaklar altına almak pahasına yepyeni atılımlar yapmasına şaşakalacaksınız"

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin yeni sezonu 31 Mart Cuma günü başlıyor. Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.


Gibi dizi Exxen

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