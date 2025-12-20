Yeni yıl hediyeleri: Duyguların izinde

Antik çağlarda yeni yılı karşılayanlar, sağlık için mine çiçeği, bereket için incir ve hurma, huzur dileğiyle bal, şans ve korunma için defne dalı, bolluk için madeni para hediye ederdi.

Türk kültüründe ise yeni yıl, takvimden çok kışın sona ermesiyle başlardı. İlkbaharın gelişini kutlamak için verilen küçük armağanlar ve paylaşılan yiyecekler, yeni bir döngüye iyi niyetle girmenin sembolüydü.

Hediye, yeni yıl için paylaşılan güzel dileklerin bir başka ifadesiydi. Aradan yüzyıllar geçse de hediye alma ve vermenin yarattığı duygu hâlâ aynı. Belki de yeni yıl hediyeleri, “ne aldığımızdan” çok “nasıl hissettirdiğiyle” anlam kazanıyor. Çünkü bazen bir koku sakinlik hissi verirken, bir diğeri cesaret aşılayabiliyor. Verdiğimiz hediyeler, aktarmak istediğimiz duygularla buluştuğunda gerçek anlamını buluyor.

BİRAZ YAVAŞLAYIP DURMA ZAMANI...

2026’ya girerken devamlı koşturan, bir yerlere yetişmeye çalışan, bitmeyen bir yarıştaymış gibi hiç durmayan kendimize biraz yavaşlamayı, sakinliği, durup iç sesimizi dinlemeyi hatırlatacak bir hediye vererek başlayabiliriz. En son ne zaman anda kalıp kahveni yudumladın ya da evde köşene çekilip hiçbir şey yapmamanın suçluluğunu hissetmeden hayallere daldın?

İşte yıl içinde kendine küçük molalar vermeni hatırlatacak hediye önerileri: Rahatlatıcı aromaterapi yağları, doğal meyve ve bitki özlü bakım ürünleri, dokusuyla içinde kendini iyi hissedeceğin bir pijama takımı, hobine eşlik edecek bir kitap, seramik bir kupa-hatta belki kendi yaptığın.

Yves Roche Mandalina Çam İğnesi Bakım Seti

PAYLAŞARAK ÇOĞALTTIĞIMIZ BİR 2026

Bolluk ve bereket paylaştıkça anlam kazanıyor. Kimi zaman bir hediye, etrafında dostlarımızla toplandığımız bir sofra, uzun sohbetler, kahkahalar demek. Yeni yıl hediyelerimiz de bu dileklerin birer elçisi. Dost sofralarındaki yemek tabakları, uzun sohbetlerin eşlikçisi kahve fincanları, bolluk ve bereket ritüelleri, anneannemizden kalan ve bugüne kadar kimseyle paylaşmadığımız özel bir yemek tarifi…

Karaca Yılbaşı Tabak

ZAMANIN ESKİTEMEDİĞİ HİSLER

Bazı hediyeler vardır; modası geçmez, anlamı eksilmez. Kaşmirin yumuşaklığı, ipeğin saflığı, derinin zamansızlığı, altının değeri… Yeni yılda kalıcı bir his ve hatıra bırakmak isteyenler için zamanla değerini kaybetmeyen parçalar.

Hemington Kaşmir Erkek Kazak

BİRAZ NEŞE, BİRAZ RENK

Yeni yıl bazen sadece neşeyi geri çağırmak ister. Renklerle, ışıltılarla, kahkahalarla… Işıltısıyla yüzünüzü aydınlatacak bir küpe, hafta sonu arkadaşlarla oyun gecesi, mutlu anları hep hatırlamak için polaroid fotoğraf makinesinden çıkan renkli kareler…Ciddiyeti bir kenara bırakıp, gülümseten hediyelerle yeni yılı hafifletmek isteyenler için öneriler.

Flying Tiger Mini Ahşap Bowling Oyunu

YENİ YILA CESUR ADIMLAR

Büyük değişimler bazen küçük bir cesaretle başlar. Alışılmışın dışına çıkmak, görünür olmak, denenmeyeni denemek… Cesur hediyeler cesur ruh haline eşlik eder. Çünkü bazen tek gereken şey, bir adım ileri gitmektir. Elinin gittiği ama hiç sürmediğin kırmızı ruj, gençlik enerjini çıkaran canlı renkler, özgür ruhun için hep arzuladığın o Vespa ya da denemekten hep kaçtığın karaoke gecesi… Yeni yıl hediyelerin kendine ve sevdiklerine “Neden olmasın” demek için iyi bir bahane.

Cumhuriyet Kitapları’ndan, Burçak Şener’in gastronomi kitabı