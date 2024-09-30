Güvenli Ödeme Sistemi ikinci eldeki tüm alım satım işlemlerinde zorunlu hale geldi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 04:00

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, “Her beş kişiden biri araç alım-satımı yapıyor. Bu düzenlemelerle kayıtsız satışlar önlenecek. Yılda 9 milyon araç el değiştiriyor, bunun 5 milyonu kayıtsız satılıyor. Devletin bu durumdan yıllık kaybı 25 milyar lira” açıklamasıyla vergi kaybına dikkat çekti.

‘BİLGİ EKSİKLERİ VAR’

Sistemle ilgili bilgisi olmayanların noterlerde yarattığı yoğunluğun yanı sıra sistemde yaşanan bazı aksaklıklar da hemen gündeme geldi. Güvenli Ödeme Sistemi’nde satıcının sisteme girip kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri kaydetmesi gerekiyor. Alıcının da SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması ve sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi gerekiyor. Noterde satış işlemi bu işlemler gerçekleştikten sonra yapılabiliyor. Taşıt bedeli satıcının hesabına noter satışı onayladıktan sonra geçiyor. Bu işlemler için 105 TL ücret alınıyor.

Sistemle ilgili olarak Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MARMAS) yönetiminden Aykut Bahşi yaşanan aksaklıklarla ilgi bir açıklama yaptı. Noter ve bankalarda işlem yapma yetkisi verilen personelin yeterli bilgiye sahip olmadığını söyleyen Bahşi, alıcı ve satıcıların farklı bankalardaki hesapları kullanmaya kalktığı zaman işlemde sorun yaşandığına dikkat çekti.

Kaparo konusunda ise Bahşi, “Güvenli Ödeme Sistemi ile satış yapılırken fatura tutarının veya noter satış bedelinin tamamının hesaba geçmesi gerekiyor. Yapılan ticaretlerde bahse konu aracı, alıcı adına rezerve edebilmek için kaparo alınması gerekiyor. Kaparo alındığı zaman ise noter satışı esnasında, noter satışındaki araç satış bedeli, yani fatura tutarı kadar ödemenin Takasbank hesabına ödenmesi isteniyor. Hal böyle olunca alıcıya rezerve edebilmek için alınan kaparo sorun yaratıyor. Güvenli Ödeme Sistemi’nde kapora alınmadan mı satışlar yapılacak? Eğer kaparo alınacaksa sistemde bu sorun nasıl aşılacak? Kaparoları noter satışı esnasında sürekli geri iade ederek mi ilerlenecek?” diye konuştu.

ARTIK DAHA UZAĞA GİDİYOR

Mercedes-Benz, EQS modelinde teknolojik ve görsel birtakım yenilikler yaptı. Türkiye’de de satışa sunulan güncellenmiş EQS’te artık 108.4 değil 118 kWh’lık batarya bulunuyor. Bu sayede EQS 450 4MATIC’in maksimum menzili 765 km’ye ulaşıyor. Bu da menzilinde yüzde 11’den fazla bir artış anlamına geliyor. Mercedes-Benz, 4MATIC EQS’in yanı sıra EQE’nin de çekme kapasitesini 750 kilogramdan 1.700 kilograma yükseltiyor.

12 ELEKTRİKLİ MODEL SERGİLENECEK

Peugeot, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Paris Otomobil Fuarı’nda, 12 farklı elektrikli araç modeli ile Avrupalı markalar arasında en kapsamlı ve geniş elektrikli ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor. Fuarla birlikte Peugeot, yeni modeli E-408’in de dünya lansmanını gerçekleştirecek.

Bununla birlikte 2026 yılından itibaren Peugeot modellerinde standart bir özellik olacak devrim niteliğindeki Hypersquare direksiyon, fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

‘SAĞLAM ADIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ’

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) NielsenIQ işbirliği ile hazırladığı, 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu açıklandı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2024 yılının ilk 6 ayında 43.4 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 34 bin adet aracı filosuna kattı. Sektörünün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 1.2 artarak 257 bine ulaşırken sektörün aktif büyüklüğü 215 milyar TL’yi aştı. Sektörün yılın ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 23.1 milyar TL’yi buldu.

Operasyonel araç kiralama sektörünün büyüme potansiyeline dikkat çeken TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Ülkemizde iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu tahmin ediyorum. Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja karşın, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10’u kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son yedi yıl içinde yüzde 48’den yüzde 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim” diye konuştu.