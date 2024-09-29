Gaziantep’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:45

Feci kaza, akşam saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Hastaya müdahaleye giden Ali Y. (41) yönetimindeki 27 BOD 93 plakalı ambulans, kavşakta Hasan H. (39) idaresindeki 27 ATV 581 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan H. ile yanında bulunan eşi Fatma H. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #gaziantep

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