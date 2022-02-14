Otomobil markaları hibrit ve elektrikli otomobil teknolojilerine dönüyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Otomotiv sektörü elektrikli otomobillere geçiş için gaza basmış durumda. Elbette bunu çok da isteyerek yapmıyorlar ama başka çareleri de yok. Örneğin AB’de geçerli egzoz emisyonu limitleri sürekli sıkılaştırılırken markaların toplam üretimlerinin ortalama emisyonlarına da sınır konularak cezai yaptırımlar getirildi. Bu yüzden markalar da hibrit ve elektrikli otomobil teknolojilerine hızlıca dönüş yapmak zorunda kalıyor.

HENÜZ ÇOCUKLUK ÇAĞINDA



Avrupa pazarında 2021 yılında yüzde 18 pazar payına sahip olan elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerle ilgili en büyük tartışmalar batarya teknolojisi hakkında yapılıyor. Daha uzun menzil sağlayacak, daha hafif ve daha uygun fiyatlı batarya geliştirme çalışmaları sürerken otomobil markaları daha önce pek de gündeme gelmeyen elektrik motorları üzerine kafa patlatmaya başladı. Sonuçta günümüzdeki bataryalar oldukça ağır ve bir şekilde otomobillerin hafifletilmesi gerekiyor. Bu sayede performansı yükseltirken, menzili uzatmak, enerji tüketimini düşürmek mümkün. İşte bu noktada elektrik motorları ön plana çıkıyor. Bazı otomobil firmaları kendi elektrik motorlarını geliştirme yoluna giderken bazıları da uzman şirketlerle birlikte çalışmayı tercih ediyor. Uzmanlar elektrikli motorların henüz çocukluk çağını yaşadığını ve önemli oranda geliştirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bu arada birçok yeni girişimciler de otomobil firmalarının kapısını aşındırıyor.

Elektrik motorlarının geliştirilmesindeki en kritik noktalardan biri ise halen üretilen örneklerdeki mıknatısların yüzde 80’inde nadir toprak elementleri (metalleri) kullanılması. Neodiyum gibi bu nadir metallerin büyük kısmı Çin’deki ya da Çin’in kontrolündeki madenlerden çıkarılıp işleniyor. Bu metallerin tedariki sıkı kontrol edilirken fiyatları aşırı oynak ve cevherlerin çıkarılması aşamasında çok fazla toksik atık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla elektrik motoru üreticileri ve otomobil üreticileri açısından ekonomik açıdan belirsizlikler söz konusuyken çevre kirliliği de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıklamasına göre elektrik motorlarında ortalama 1 kg nadir element kullanılıyor. Otomobil üreticileri hem nadir metalin oluşturduğu çeşitli riskleri bertaraf etmek hem de kârlılıklarını artırabilmek için yeni çözümlerin peşinden koşmaya devam edecek.