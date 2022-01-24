Otomotive ‘İran’ freni

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerinde 72 saatlik elektrik kesintilerinin olacağının bildirilmesi zor günler geçiren otomotiv sektörünün üretimi durdurma kararı almasına yol açtı. Otomotiv sektörünün kalbi konumundaki şehirlerden biri olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 24 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren 3 gün boyunca sanayi üretimi odaklı elektrik kesintisi yapacağını üyelerine bildirdi.

Sektör temsilcileri hükümetin olası baskısından ötürü sorunlarını açıkça dile getiremiyorlar. Sorunlar, kapalı kapılar ardında sanayi temsilcileri tarafından nazikçe, günlük yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor. Doğalgaz sorunuyla ilgili de sektörden net bir açıklama henüz gelmedi ancak sızan haberler, sektörün zararı en aza indirebilmek için ana sanayi ve yan sanayi olarak aynı anda durmamanın yollarını mümkün kılmak için formüller araştırdığı yönünde.

Yaşanan üretim durdurma sorunları nedeniyle fabrikalar vermiş oldukları terminleri yerine getiremeyecekler ve ciddi mali külfet altına girecekler. Üstelik öngörülemez üretim hattı nedeniyle güven ve itibar kaybedecekler. Bir haftalık üretim dalgalanmasının Türkiye’ye maliyetinin milyarlarca dolar olması tahmin ediliyor.

Ekonomik zorlukların pençesinde olan işçiler ise sektörün yaşadığı zorluklara doğrudan maruz kalan ana unsur. Üretimin durdurulmasıyla beraber pek çok fabrikanın zorunlu ya da ücretsiz izin seçeneklerini işçilerin önüne getirmesi bekleniyor. Sanayi temsilcileri kendi açılarından haklı gibi görünse de sonuçta cefayı yine işçiler çekecek.

YENİ NİSSAN QASHQAI TÜRKİYE’DE



Ülkemizde SUV sınıfının en sevilen modellerinden biri olan Nissan Qashqai, tamamen yenilenerek satışa sunuldu. Selefinden 3.2 cm genişleyen ve boyu 4.42 metreye ulaşan Qasqhai, 2.5 cm de yüksek. Dizel motoruna veda eden Qashqai’de yalnızca 158 HP güç üreten 1.3 lt benzinli ve 12V hafif hibrit motor seçeneğine yer verilmiş. Manuel ve CVT şanzımanlı olarak satın alınabilen Qashqai’ye önden çekişin yanı sıra dört tekerlekten çekiş sistem seçeneği de eklenmiş. Tekna, Design Pack, Skypack ve Platinium Premium adı verilen 4 farklı donanım seçeneği bulunan Japon SUV’un fiyatı 626 bin TL’den başlayıp, 842 bin TL’ye kadar uzanıyor.



FİAT DOBLO’DAN SOĞUK ZİNCİR ATAĞI

Fiat Professional, Doblo’nun, soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen ‘Frigo Maxi’ versiyonunu satışa sundu. Pandemi nedeniyle artan uzaktan alışveriş alışkanlıkları ile büyüyen şehir içi lojistik hizmetleri için geliştirilen Frigo Maxi’nin yalıtımında kolay sökülüp takılabilen ve ileri düzey ısı yalıtımı sağlayan modüler izolasyon panelleri yer alıyor. Yükleme alanı genişliği 1.442 mm’ye ve yüksekliği 1.18 mm’ye varan Doblo Frigo Maxi’nin yükleme hacmi 2.2 m3; istiap haddi ise 819 kg olarak öne çıkıyor. Frigo Maxi’yi tercih eden müşteriler, herhangi bir ek prosedür ile de uğraşmıyor. Doblo Frigo Maxi sahipleri ikinci aşama tip onay belgesi sayesinde; araçlarını TSE ve TÜV’e götürmeden bayilerden teslim alıp tescil işlemlerini yaptırabiliyorlar. Motor ve şanzıman olarak mevcut Doblo’nun sunduğu şanzıman ve motorları sunan Doblo Frigo Maxi, 290 bin 500 TL’den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.

