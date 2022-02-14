Yurttaşın bu ekonomik şartlarda taşıt kredisini ödemesi zor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Üretimdeki küresel düşüş ve otomobil talebinin karşılanamaması, fiyatların yukarı yönlü seyredeceği beklentisinin yarattığı alımların öne çekilmesi gibi faktörler, sektörün henüz fiyat yüksekliğinin doğurduğu etkiyi net olarak hissetmemesine neden oldu. Türkiye’de sektörün genel beklentisi küresel üretim arttıktan sonra kısa bir yalancı bahar yaşanacağı ancak otomobil satışlarının genel olarak yükselmeyeceği yönünde.

BDDK’DEN 72 AY İSTEĞİ

Uzun süredir ÖTV baremlerinin değişmesi için Ankara yollarını aşındıran sektörün bugünlerdeki en önemli beklentisi BDDK’dan oldu. 300-750 bin TL aralığındaki 24 ay ve 750 bin TL üzerinde 12 aylık azami kredi süresinin ve otomobil fatura değerinin maksimum yüzde 50’si olarak sınırlanan kredi miktarının, arttırılması arzu ediliyor. Sektörün genel olarak tüm araçlarda vadenin 72 aya (6 yıl) ve kredi miktarının yüzde 80’e çıkarılmasının beklediği, BDDK’nin de konuyla ilgili çalışma başlattığı haberleri yayıldı. Bu beklenti aynı zamanda ikinci el piyasası için de geçerli. BDDK’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olumlu bir karar alması tahmin ediliyor.

Nihai tüketicinin büyük bölümünün yoğun biçimde kredi kullanarak otomobil aldığı bilgisinden hareketle sektörün talebinin ilk anda oldukça mantıklı olduğunu düşünebiliriz. Ancak kredi faizleri ve ortalama gelirlerimizi hesapladığımızda bu tür bir çalışmanın da sektörün nihai tüketici hedefine ulaşmasının kolay olmayacağını ortaya koyuyor. Basit bir hesapla bugün Türkiye’de en düşük fiyatlı otomobil 250 bin TL. Arzu edildiği gibi 72 ay, 200 bin TL kredi kullanan yurttaşın aylık ödeyeceği kredi miktarı minimum 5 bin TL. Yani Türkiye’nin yüzde 42’sini oluşturan asgari ücretlinin en düşük fiyatlı otomobilin kredisini ödemesi imkânsız. Bu şartlarda kişi başı ortalama geliri 10 bin TL’nin altında olan Türk insanının orta halli bir otomobilin kredisini ödemesi de mümkün görünmüyor.

Türkiye özellikle büyükşehirlerde yaşayanların sandığının aksine otomobil sahipliği çok düşük bir ülke. 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 150 ki gelişmiş AB ülkelerinde bu sayı 500’ün üzerinde. Yüksek otomobil fiyat ve reel kredi faizleri ve en önemlisi mevcut gelir ortalamasıyla Türklerin bırakın AB otomobil standartlarını yakalamasını, maalesef herhangi bir otomobil sahibi olmayı hayal etmesi dahi imkânsız.

ALFA ROMEO YENİ SUV ÇIKARDI

Avrupa’da son dönemin yıldızı olan SUV segmentindeki rekabete Stelvio’nun ardından kompakt SUV’u Tonale ile de giriş yapan Alfa Romeo, yeni modeliyle sportif görünüm sevenlere göz kırptı. İsmini, Alpler’in ünlü Tonale Geçidi’nden alan otomobil NFT dijital sertifikasıyla satışa sunulan ilk otomobil olarak da tarihe geçti. Tonale, üç hibrit ve bir de dizel motor seçeneğine sahip olacak.130 HP’lik dizel motora üç hibrit motor daha eşlik edecek. Çevreci Tonaleler 1,3 litrelik prizden şarj edilebilir 160 PHEV, 1.5 litrelik 130 ve 160 HP’lik mild hibrit motorlara sahip olacak. Oldukça çekici bir tasarıma sahip olan Tonale’nin yıl sonunda Türkiye yollarıyla da buluşması bekleniyor.

PETLAS OFFROAD’A ‘DEVAM’ DEDİ



PETLAS, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile uzun süredir devam eden işbirliği kapsamında, 2022 yılından itibaren üç yıl süreyle Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak desteğini sürdürme kararı aldı. PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna 2021 yılında verdiğimiz sponsorluk desteğini, 2022 itibarı ile üç yıl daha uzatma kararı aldık. Gurur duyuyoruz” dedi. Antalya, Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek yedi yarıştan oluşan PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, ülkemizin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

