1 sürücü makas attı 43 araba birbirine girdi: Polis o arabanın sürücüsünü arıyor!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 01.02.2024 - 16:57

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Virginia Eyaleti'nde bulunan Chesapeake Körfezi Köprüsü'ndeki 43 araçlık zincirleme kazanın bir kişinin hatası yüzünden olduğu düşünülüyor.

Cumartesi günü Maryland'deki Chesapeake Körfezi Köprüsü üzerinde 23 araçlık bir zincirleme kaza meydana geldi ve bu kazanın 1 sürücüden kaynaklanmış olabileceğine inanıyor.

Olayın ayrıntıları halen ortaya çıkmaya devam etmekte olup, yetkililer halktan daha fazla bilgi talep etmektedir. Ayrıca, müfettişler bir dizi ikincil kazaya yaklaşık 20 aracın daha karıştığına ve toplam sayının 43 araca ulaştığını ifade etti.

YÜKSEK HIZLA MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Kaza cumartesi sabahı saat 8 sularında meydana geldi ve 13 kişinin hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalarla hastaneye sevk edilmesiyle sonuçlandı. Kazaya başlangıçta 23 araç karıştı ve köprünün batı yönündeki üç şerit de trafiğe kapandı. Köprü geçit vermediği için acil durum ekipleri yaralılara yürüyerek ekipman taşımak zorunda kaldı.

Maryland Ulaşım Otoritesi Polisi (MDTA), 2018 model mavi bir Honda Civic Coupe'nin suçlu olabileceğini düşündüklerini söyledi. Aracın "kazadan önce yüksek hızda ve düzensiz bir şekilde sürüldüğünden" şüpheleniliyor. Ayrıca o sabah 7:30-7:45 sularında bu aracı görenlerin polisi aramaları istendi.

Köprüde meydana gelen bir dizi ikincil kazaya ise 20 aracın daha karşıtığı açıklandı. Bu durum, koşulların kötü olduğunu ve birçok sürücünün olay yerinde çeşitli hatalar yaptığını gösterdi. Bunun, yetkililer tarafından Civic sürücüsüne yüklenen sorumluluğu azaltıp azaltmayacağı henüz belli değil. Hangi suçlamaların ortaya çıktığı ise birkaç aylık sürenin ardından belli olacak.