BMW'nin akıl almaz özelliği mart ayında geliyor: Aynaya bakmak yeterli...
Göz aktivasyon teknolojisine sahip yeni ''Aktif Şerit Değiştirme''nin BMW'nin Otoyol Asistanı seviye 2+ sisteminin bir parçası olacağı açıklandı.
Yeni i5 xDrive40 ve plug-in hibrit 550e xDrive'ın bu ilkbaharda tanıtılmasının ötesinde, BMW'nin 2024 ürün güncellemeleri, yeni gelişmiş sürücü destek sistemlerinin entegrasyonunu ve bilgi-eğlence sistemi için yeni teknoloji özelliklerini içeriyor.
HIZ SINIRI
BMW'nin Sürüş Destek profesyonel paketinin bir parçası olan ve koşullar ve hız limitleri izin verdiğinde saatte 136 kilometreye kadar hızlarda eller serbest sürüş sağlayan Otoyol Asistanı sistemi güncellenecek.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Göz aktivasyonlu Aktif Şerit Değiştirme özelliğinin eklenmesi sayesinde BMW sahipleri sadece aynaya bakarak şerit değiştirmeyi başlatabilecekler.
BMW bunu sürücüye şerit değiştirmeyi öneren "türünün ilk örneği" bir sistem olarak tanımlıyor.
Bu uyarıyı aldıktan sonra sürücünün tek yapması gereken şerit değişimini etkinleştirmek için ilgili yan aynaya bakmaktır, yani sürücünün artık sinyal koluyla hareketi başlatması gerekmez.
Göz aktivasyonlu Aktif Şerit Değiştirme ile araç bir şerit değişikliği önerir ve sürücü sadece ilgili dış dikiz aynasına bakarak şerit değişikliğini onaylayabilir.
Aktif Şerit Değiştirme gerekli direksiyon hareketlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Şerit değişikliğini dönüş sinyali ile onaylamak artık gerekli değildir.
Sürücü ile Aktif Şerit Değiştirme arasındaki bu kusursuz etkileşim, otomotiv sektöründe benzeri olmayan bir konfor ve güvenlik düzeyi sağlıyor.
HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?
Göz aktivasyon teknolojisine sahip yeni Aktif Şerit Değiştirme, mart ayında yeni 5 Serisi'nde tanıtılacak ve iX'e eklenecek. Ardından Nisan ayında X5, X6 (M Competition modelleri hariç) ve X7'ye eklenecek.
SESLİ KOMUT ÖZELLİĞİ
Ayrıca BMW, Apple'ın sesli asistanı Siri'nin araçlarına entegrasyonunu geliştirmeyi planlıyor. Araçlarında BMW İşletim Sistemi 9 bulunan araç sahipleri, Siri'ye sadece hitap ederek komut verebilecekler.
Artık üçüncü taraf sesli kontrol sistemini uyandırmak için bir düğmeye basmaları gerekmeyecek.
Buna ek olarak, BMW'nin navigasyon uygulaması da şarj istasyonları hakkında daha güncel bilgiler sunacak şekilde geliştirildi.
Otomobil üreticisi, hangilerini seçeceğinizi bilmenizi sağlamak için prizleri derecelendirecek.
Son olarak, My BMW Uygulaması da bu bahar BMW Digital Key Plus ile Comfort Access'i eklemek üzere geliştiriliyor.
Şirket, harita görünümünü, sahiplerin navigasyon hedeflerini seçmelerine ve içe aktarmalarına daha iyi izin verecek şekilde yeniden tasarladı ve bu da arama işlevini iyileştirmenin yan faydasına sahip.
ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ
Uygulama ayrıca, "içten yanmalı motorlu araç kullanıcıları arasında elektrikli bir modele geçme konusunda ilgi uyandırmaya yardımcı olmayı amaçladığını" söyledi.
Uygulama hangi elektrikli BMW'nin kendilerine en uygun olduğunu önermek için sahiplerin sürüş davranışlarını da takip edecek.
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