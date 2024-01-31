Donald Trump'ın eski aracı rekor fiyata satıldı: Tekrar başkan olacağı mı düşünülüyor?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:54

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:54

Bir zamanlar eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a ait olan 1997 model bir Lamborghini Diablo VT Roadster, Scottsdale'deki Barrett-Jackson müzayedesinde 1.1 milyon dolara satıldı. Bu dönemden kalma diğer kullanılmış Diablo VT Roadster'ların fiyatının yaklaşık iki katına ulaştı.

Lamborghini 1997-1999 yılları arasında ABD pazarı için Diablo VT Roadster'ın sadece 132 örneğini üretti ve Trump'ın otomobili, o zamanki işadamının Lamborghini ile olan özel bağlantısı sayesinde Blu Le Mans'ta tamamlanan tek 1997 modeli olduğu için benzersizdi. Ayrıca kapısında özel bir ''Donald Trump 1997 Diablo'' plaketi bulunuyor ve 2002 yılına kadar Trump'ın mülkiyetinde kalmıştı.

LAMBORGHINI DIABLO SATIŞLARI

Etkinlikteki kalabalığın Donald J. Trump'a ait 1997 model Lamborghini Diablo VT roadster 1,1 milyon dolarlık satışıyla yeni bir açık artırma dünya rekoru kırdığında ayağa kalkıp alkışladığı ifade edildi. Araç için verilen teklifin 1 milyon dolar sınırını aşması yaklaşık 90 saniye sürdü.

Trump'ın aracı kilometre sayacında 15,431 mil (24,834 km) varken satılmıştı ve geçen yıl Nisan ayında 42,538 mil (68,458 km) olan kırmızı bir 1998 Diablo VT Roadster Mecum Auctions tarafından 291,500 dolara satılmıştı.

2023 yılının başlarında 18.716 mil (30.120 km) yapmış 1999 model bir örnek RM Sotheby's müzayedesinde 456 bin dolara alıcı bulurken, geçen kasım ayında sadece 1.500 mil (2.414 km) yapmış 1997 model çok düşük kilometreli bir örnek Bring a Trailer'da 520 bin dolara alıcı bulmuştu.

Trump'ın İtalyan süper otomobilinin boyası son derece ayrıcalıklı olsa da iç mekânı biraz daha ölçülü ve krem rengi deri ile siyah deri alanları birleştiyor. Diablo orijinal kullanım kılavuzları, kitapları, iki alet çantası ve bir araba kılıfıyla birlikte satıldı.

REKOR NASIL GELDİ?

Eskiden Trump'a ait olan otomobilin beklentilerin çok daha üzerinde bir fiyata satılarak rekor kırması ''2024 seçimlerinde tekrar başkan olacağı mı düşünülüyor'' sorularını ortaya çıkardı. Çünkü böyle bir durumda otomobil hiç şüphesiz çok daha değerli hale gelecektir.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 2024 ABD seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ın oy pusulalarının dışında tutulup tutulamayacağına karar verileceği bir süre önce açıklandı.

Mahkeme, Trump'ın, Colorado'daki Cumhuriyetçi önseçim oy pusulasından diskalifiye edilmesine neden olan yargı kararına yaptığı itirazı dinlemeyi kabul etti ve Yüksek Mahkeme yargıçları, sözlü yargılamanın 8 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar ise ülke genelinde bağlayıcı olacak.