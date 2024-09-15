MG3 Hibrit Türkiye'de! 192 beygir güç, 60 kilometre menzil: İşte 'en uygun fiyatlı' hibrit...
İngiliz otomobil üreticisi MG'nin aylar önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan hibrit plus modeli Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinin ilk gününde Tuzla'da ortaya çıktı. Gün içinde MG HS PHEV modelini ön satışa sunan marka hız kesmiyor.
Fişli hibrit otomobillerde yapılan yeni düzenleme ile bazı modellerde ÖTV oranı %30'a kadar düşerken bu dilime giren ilk model MG HS PHEV oldu. Fiyatının bugün 2 milyon 90 bin TL'den başladığı açıklanan modelin ardından markadan bir atak daha bekleniyor.
HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
MG yetkilileri Çin'de üretilen modellerden alınan ek gümrük vergisi nedeni ile MG3 Hibrit Plus modelini İstanbul'da yakalamış olsak da kesin konuşmaktan imtina ettiler. Otomobilin Türkiye'de günler sonra satışa sunulması beklenirken hâlâ son anda bu plandan geri adım atılma ihtimalinin bulunduğunu belirtmeliyiz.
ÇİN'E ÖZEL YAPTIRIMLAR
Ek gümrük vergileri haricinde Çin'de üretilen otomobilleri Türkiye'de satışa sunabilmek için en az 20 servis açılması gibi bazı kuralların olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
MG3 HIBRIT PLUS ÖZELLİKLERİ
Peki MG3 Hibrit Plus nasıl bir otomobil? MG3 Hibrit Plus hangi segmentte yer alıyor? MG3 Hibrit Plus kaç para? MG3 Hibrit Plus teknik özellikleri neler? İşte tüm ayrıntılar...
MG3 HIBRIT PLUS SEGMENTİ
Mart sonunda İngiltere'de satışa sunulan MG3 Hibrit+ B segmentinde yer alan hafif hibrit bir hatchback otomobil.
MG3 HIBRIT PLUS RAKİPLERİ
Fiyatı ile rakiplerinin önüne geçen tam hibrit MG3, temel özellikli benzinli Opel Corsa'dan yaklaşık 1.000 sterlin daha uygun olarak İngiltere'de kısa sürede adından çokça bahsettirmeyi başardı. Model İngiltere'nin en uygunu olarak duyuruldu. MG3 yalnızca fiyatı değil yüksek performansı ve yüksek menziliyle de rakiplerinden ayrılıyor.
Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv'in temsil ettiği MG'nin hibrit modeli MG3'ün giriş seviyesi versiyonları sırasıyla 21 bin 295 sterlin ve 22 bin 630 sterlinden başlayan Renault Clio E-Tech ve yakın zamanda makyajlanan Toyota Yaris gibi hibrit süperminilerle karşılaştırıldığında fiyat uçurumu daha da büyüyor. Trophy donanımındaki en üst sınıf MG3 bile İngiltere'de sadece 20 bin 495 sterline mal oluyor.
ASIL GÜCÜ ELEKTRİK
MG3, ön tekerleklerini tahrik etmek için 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve bir elektrik motoru kullanıyor ve toplam 192 bg güç üretiyor. Bunun 134 bhp'lik kısmı 250Nm tork ile birlikte sadece e-motordan geliyor.
8 SANİYE'DE 100 KM/SA
MG3'teki batarya ise 1.83kWh hacminde. MG3, 0'dan 100 km/sa hıza tam 8 saniyede çıkabiliyor. MG, hatchback modelinin 100 g/km'nin altında CO2 salınımı yaptığını da açıkladı.
5 GÜÇ AKTARIM MODU
Aküyü şarj etmek için aracı herhangi bir yere takmak zorunluluğu bulunmuyor, çünkü bu işlem motorun ayrı bir jeneratör motoruyla birlikte çalışmasıyla hallediliyor. Hybrid+ sistemi duruma göre beş olası güç aktarım modundan birini otomatik olarak seçiyor.
MG3 HIBRIT PLUS MENZİL
Ancak sürücüler Eco, Standart ve Spor ayarları arasında geçiş yapabiliyor. Otomobil elektrikli menzili ise alıştığımız hafif hibritlere oranla oldukça yüksek olarak 60 kilometre olarak ifade ediliyor.
MG3 HIBRIT PLUS DONANIMLARI
MG3 Hybrid+ SE ve Trophy olmak üzere iki donanım seviyesinde sunuluyor. SE donanımında 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra uydu navigasyonu, geri görüş kamerası, arka park sensörleri ve MG Pilot sürücü destek sistemleri paketi yer alıyor. Bu pakette adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yaya ve bisiklet algılama özellikli aktif acil frenleme bulunuyor.
MG3 HIBRIT PLUS TROPHY
Trophy donanımındaki MG3 Hybrid+, temel modelin halojen farlarını LED ünitelerle değiştiriyor ve 360 derece park kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi, deri efektli döşeme, anahtarsız giriş, yağmur algılamalı silecekler, kör nokta algılama ve arka çapraz trafik uyarısı ekleyerek standart kit listesini oluşturuyor.
MG3 TÜRKİYE FİYATI
MG3 hibrit İngiltere'de oldukça uygun olan fiyatları ile dikkatleri üzerinde toplamasına karşın Türkiye'de rekabet edeceği diğer pek çok modelden gümrük vergisi alınmadığı için bu avantajını bir nebze kaybetmesi bekleniyor. Ancak modelin yüksek beygir gücü ve 60 kilometreye varan elektrikli menzili ile B segmentinde fark yaratmaya hazırlandığını söylemek mümkün.
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