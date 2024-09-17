İkinci el araç satışında yeni sistem: ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ hayata geçiyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:31

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin hayata geçirilen ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale geleceği bildirildi.



Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi’nin 27 Eylül tarihinde zorunlu hale geleceğini bildirdi.

'DOLANDIRICILIK VAKALARINI ORTADAN KALDIRACAK'

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:



“İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz.

Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek”