İkinci el araç satışında yeni sistem: ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ hayata geçiyor

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarına ilişkin ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale gireceği tarihi açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni sistem için ''İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek'' denildi.

İkinci el araç satışında yeni sistem: ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ hayata geçiyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:31

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin hayata geçirilen ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale geleceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi’nin 27 Eylül tarihinde zorunlu hale geleceğini bildirdi.

'DOLANDIRICILIK VAKALARINI ORTADAN KALDIRACAK'

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

“İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz.

Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek”


Etiketler: #otomobil #Ticaret Bakanlığı #noter

İlgili Haberler

İkinci el araç fiyat endeksinde çarpıcı sonuç! Fiyatlarda yön değişti...

İkinci el araç fiyat endeksinde çarpıcı sonuç! Fiyatlarda yön değişti...
İkinci el otomobil piyasasında hareketlenme işaretleri görülüyor: Ralli başlayabilir

İkinci el otomobil piyasasında hareketlenme işaretleri görülüyor: Ralli başlayabilir
Son Dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el araç satışında yeni dönem!

Son Dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el araç satışında yeni dönem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler