125 yıllık en köklü motosiklet üreticilerinden Royal Enfield Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:41

Güncelleme: 17.02.2024 - 11:41

Kibar Holding'in yeni kurduğu K-RIDES şirketi, Royal Enfield ile işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in K-RIDES şirketi, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile işbirliğine gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkan Yardımcısı Gökhan Lokmanoğlu, ''30 yılı aşan otomotiv sektörü deneyimimizi, mobilite altında genişletip çeşitlendiriyor, motosiklet sektörüne de K-RIDES şirketimiz ile giriş yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium algısını tüketiciye sunmayı hedeflediklerini belirten Lokmanoğlu, K-RIDES şirketi ile Kibar Holding'in otomotiv sektöründe sahip olduğu tecrübenin itici güç olacağını vurguladı.

Royal Enfield 650 Cruiser

Lokmanoğlu, ''Bu alanda dünyanın en köklü şirketlerinden, 125 yıldır üretim yapan Royal Enfield markasını Türkiye pazarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de motosiklete yönelik artan talebi sınıfının en iyi markalarıyla karşılama ve geliştirme misyonunu üstlendiklerini aktaran Lokmanoğlu, sadece müşteri odaklı satış ve satış sonrası hizmetleri değil, birbiriyle entegre işleyen ve çeşitlenen topluluk etkinlikleri, sürüş deneyimleri, sürücü eğitimleri, sadakat programları gibi alanları da kapsayan deneyim odaklı bir ekosistem kurmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Royal Enfield Ticaret Direktörü Yadvinder Sing Guleria ise şöyle konuştu:

''Büyüyen Royal Enfield ailesine katılan K-RIDES ve Kibar Holding ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kibar Holding'n Türkiye pazarındaki derin bilgi ve tecrübesine güveniyoruz. Güçlü bir bayi ağı geliştirmeyi, ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla 'Pure Motorcycling'i Türkiye'deki sürücü topluluğuna daha da yakınlaştırmayı hedefliyoruz.''

Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield ve Kibar Holding'in distribütörlüğüyle kurulan işbirliği, Türkiye'deki motosiklet tutkunlarına Royal Enfield'ın marka deneyimini sunacak.

Bu deneyime Bullet, Classic, HNTR, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi 350cc ve 650cc motor hacmine sahip modellerin yanı sıra sektörde heyecan yaratan Himalayan, Shotgun ve yeni platformlar eşlik edecek.

K-RIDES??????? ile motosiklet kategorisinin, kendi sınıfında üstün kalite ve premium algısı ile eşleşen markaları ile motosiklet sürücüleri için kişisel koruyucu ekipmanlardan kıyafete, donanımdan yedek parça ve aksesuarlara uzanan geniş bir ürün gamı tüketiciyle buluşacak.