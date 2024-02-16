Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli model adım adım geliyor...

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:47

BYD, Güney Amerika'da 20 bin 100 dolardan başlayan fiyatlarla en ucuz elektrikli aracını piyasaya sürüyor. Bu ay içinde satışların başlayacağı belirtilirken modelin Türkiye fiyatı da hesaplandı.

GÜNEY AMERİKA BAŞLANGIÇ FİYATI!

Çinli elektrikli araç lideri BYD, en ucuz elektrikli aracı olan Seagull'u Güney Amerika'da piyasaya sürüyor. BYD Seagull yurtdışında Dolphin Mini adıyla satışa sunulacak ve 20 bin 100 dolardan yani 618 bin liradan başlayacak.

EN ÇOK SATAN MODEL SEAGULL

Seagull'un geçen mayıs ayında piyasaya sürülmesinin ardından, giriş seviyesi elektrikli hatchback şimdiden BYD'nin en çok satan modeli oldu.

BYD geçen yıl Çin'de 280 binden fazla Seagull EV satarak popüler Dolphin ve Türkiye'de Atto 3 olarak adlandırılan Yuan Plus'ı geride bıraktı.

BYD SEAGULL MENZİLİ KAÇ KİLOMETRE?

Seagull, Çin'de iki seçenekle sunulan tamamen elektrikli bir hatchback. Temel model, 30,08 kWh batarya ile 305 kilometreye kadar CLTC menzili sağlarken, üst donanım 405 km CLTC menzili için 38,88 kWh batarya içeriyor.

BYD SEAGULL BOYUTLARI

Uzunluk: 3.780 mm

Genişlik: 1.715 mm

Yükseklik: 1.540 mm

URUGUAY'DA DA SATIŞA SUNULDU

BYD Seagul ayrıca Dolphin Mini EV300 ve Mini EV400 olarak adlandırılan iki versiyon ile Uruguay'da da tanıtıldı. Burada ise fiyatlar 21 bin 990 dolar ile 23 bin 990 dolar arasında değişiyor.

BYD Uraguay'ın web sitesinde araç hâlâ Seagull olarak gösteriliyor ancak görüntülerde aracın ön plakasında "BYD Dolphin Mini" yazıyor.

InsideevsBR'ye göre BYD Dolphin Mini'nin şubat ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dolphin Mini (Seagull), Brezilya'nın şu anda en çok satan EV'si olan Dolphin'in altında konumlandırılacak. Şimdiye kadar Güney Amerika'daki en ucuz BYD EV olacak.

Otomobil üreticisi, Dolphin Mini'yi Avrupa gibi diğer denizaşırı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceğini henüz açıklamadı.

BYD SEAGULL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 75 beygir (55kW) 135 Nm tork

Şanzıman tipi: Otomatik

Menzil: 405 kilometre

Çekiş: Önden çekişli

Batarya hacmi: 38.88 kWh

Maksimum hız: 130 km/sa

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK MI?

Türkiye'de kısa süre önce satışa sunulan markanın ilk modeli Atto 3 olmuştu. İkinci model ise kısa süre sonra gelmesi beklenen BYD Seal U.

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BYD Seagull'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak markanın en çok satan modeli olan Seagull'un Türkiye otomotiv piyasasında yüksek taleple karşılaşacağı ve bu nedenle de ilerleyen süreçte Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

BYD SEAGULL TÜRKİYE FİYATI

BYD Seagull'un Çin'de üretilerek Türkiye'ye gelmesi durumunda yüzde 54 Gümrük Vergisi, yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi ve yüzde 20 KDV ile toplam yüzde 103.28 vergi alınacak. Seagull'un Çin'deki başlangıç fiyatı 73 bin 800 yuan yani 317 bin 340 TL. Türkiye'de uygulanacak yüzde 103.28 vergi ile bu fiyat 645 bin 88 TL'ye çıkıyor. Ancak bu fiyata bayi kârı ve nakliye bedeli yansıtılmayıp yuan kuru 4.3 TL olarak hesaplanmıştır.