Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...
Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün. Ferrari patenti aldı! Direksiyon ve pedallar yer değiştiriyor!
YENİ TEKNOLOJİ
Ferrari ister sol ister sağ istenirse de merkezde otomobil kullanmayı mümkün hale getirecek yeni teknolojinin patentini aldı.
MÜKEMMEL SÜRÜŞ POZİSYONU!
Ferrari, direksiyon simidi, koltuk ve pedallarda bireysel ayarlamalar yapılabildiğini ve sürücünün mükemmel pozisyonu bulmasına olanak sağladığı teknolojinin patentini aldı.
İlgi çekici kurulum geçen yıl temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne sunuldu ve nasıl çalışabileceğine dair ayrıntılı çizimlere yer verildi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Basit bir ifadeyle, sürücü koltuğu, direksiyon simidi/direksiyon kolonu ve pedallar, bir yarış simülatöründe bulabileceğinize benzer şekilde tek bir ünitede bir araya getiriliyor.
Bu ünite daha sonra kabin boyunca yatay olarak uzanan bir dizi ray üzerine oturuyor ve sürüş pozisyonunun değiştirilmesine izin veriyor.
Ferrari'nin Kayar Kokpit patentini koltuk, direksiyon simidi ve pedal için bireysel ayarlamaların mümkün olacağını ve sürücülerin en ideal konuma gelmelerine olanak tanıyacağını ekliyor.
YARIŞ ARAÇLARI İDEAL
İtalyan marka başvurusunda, böyle bir konfigürasyonun merkezi sürüş pozisyonuna sahip bir yarış aracı için ideal olabileceğini ifade ediyor.
PİSTE ÖZEL KULLANIM
Çünkü koltuğun sürücünün içeri girmesine yardımcı olmak için kapının yanına getirilebileceğini ve daha sonra merkeze itilip yerine kilitlenebileceğini belirtiyor.
Ferrari'nin teknolojiyi ilk olarak sadece piste özel bir otomobilde kullanması bekleniyor.
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