Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2024 Cuma, 17:30
Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün. Ferrari patenti aldı! Direksiyon ve pedallar yer değiştiriyor!

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

YENİ TEKNOLOJİ

Ferrari ister sol ister sağ istenirse de merkezde otomobil kullanmayı mümkün hale getirecek yeni teknolojinin patentini aldı.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

MÜKEMMEL SÜRÜŞ POZİSYONU!

Ferrari, direksiyon simidi, koltuk ve pedallarda bireysel ayarlamalar yapılabildiğini ve sürücünün mükemmel pozisyonu bulmasına olanak sağladığı teknolojinin patentini aldı.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

İlgi çekici kurulum geçen yıl temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne sunuldu ve nasıl çalışabileceğine dair ayrıntılı çizimlere yer verildi.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Basit bir ifadeyle, sürücü koltuğu, direksiyon simidi/direksiyon kolonu ve pedallar, bir yarış simülatöründe bulabileceğinize benzer şekilde tek bir ünitede bir araya getiriliyor.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Bu ünite daha sonra kabin boyunca yatay olarak uzanan bir dizi ray üzerine oturuyor ve sürüş pozisyonunun değiştirilmesine izin veriyor.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Ferrari'nin Kayar Kokpit patentini koltuk, direksiyon simidi ve pedal için bireysel ayarlamaların mümkün olacağını ve sürücülerin en ideal konuma gelmelerine olanak tanıyacağını ekliyor. 

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

YARIŞ ARAÇLARI İDEAL

İtalyan marka başvurusunda, böyle bir konfigürasyonun merkezi sürüş pozisyonuna sahip bir yarış aracı için ideal olabileceğini ifade ediyor. 

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

PİSTE ÖZEL KULLANIM

Çünkü koltuğun sürücünün içeri girmesine yardımcı olmak için kapının yanına getirilebileceğini ve daha sonra merkeze itilip yerine kilitlenebileceğini belirtiyor.

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Ferrari'nin teknolojiyi ilk olarak sadece piste özel bir otomobilde kullanması bekleniyor.

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