Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....

'HAFTA İÇİ İŞ...'

Yeni MS-RT Transit Custom'ın gelişi hakkında konuşan Ford Pro ticari araç bölümü genel müdürü Hans Schep şunları söyledi: "Ford Pro portföyümüze MS-RT modellerini eklemekten ve ticari bir araca ihtiyaç duyan ancak aynı zamanda işleriyle ilgili bir açıklama yapmak isteyen müşteriler için bayiden heyecan verici, halo bir seçenek sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla müşteri hafta içi bir iş aracı, hafta sonu ise yaşam tarzlarını destekleyen bir araç istiyor. Bu yeni MS-RT araçlar mükemmel bir yanıt."