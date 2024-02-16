Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....
Ford Transit Custom orta boy panelvan modelinin en üst versiyonuna motor sporları makyajı yapıldı. Sportif yeni MS-RT Ford Transit Custom acelesi olan minibüs sürücülerini hedefliyor. Yeni tasarım dinamik çizgileri ile alışılmışın dışında bir minibüsü ortaya çıkarıyor.
AGRESİF TASARIM
Yeni Ford Transit Custom henüz bayilerde yerini almaya başlamadı, ancak Ford şimdiden yeni bir üst versiyonu ortaya çıkardı. Önceki nesil Transit Custom'da olduğu gibi, şirket görsel agresifliği 10 üzerinden 11'e çıkaran motor sporlarından ilham alan bir varyant üretmek için MS-RT'ye başvurdu.
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI...
Bilmeyenler için MS-RT, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ford Puma'ları çalıştıran M-Sport ralli ekibinin bir dalı. Transit Custom ana odak noktası olmak üzere, birkaç yıldır Transit serisinin ısmarlama, yarıştan ilham alan versiyonlarını üretiyor. Yeni modelde tamponlar, her iki tarafta büyük, kare girişler ve altta belirgin bir splitter içeren daha kalın öğelerle değiştirildi.
YÜKSEKLİK DEĞİŞMEDİ
Standart Transit Custom'a göre sürüş yüksekliğinde herhangi bir azalma olmamasına rağmen Transit Custom'ın daha alçakta oturuyormuş gibi görünmesini sağlayan yan etekler bulunurken, arkada bir tavan spoyleri ve difüzör içeren bir tampon yer alıyor. Görünümü tamamlayan ralli tarzı 19 inç alaşım jantlar Transit Custom'a 50 mm daha geniş bir iz sağlıyor.
FORD MS-RT TRANSIT CUSTOM RENK SEÇENEKLERİ
MS-RT müşterilerinin minibüslerini çılgın renklerde belirlemeleri duyulmamış bir şey değil ve bu sefer canlı yeşil ve sarı tonların yanı sıra MS-RT Mavisi de var.
Deri ve süet kaplamalı, MS-RT logoları ve mavi dikişli spor koltuklar şeklinde iç yükseltmeler bulunurken, spor direksiyon simidinde ön tekerleklerin ne zaman düz durduğunu göstermek için saat 12 yönünde mavi dikişli bir işaret bulunur.
ÜÇ KOLTUKLU SEÇENEĞİ DE VAR!
MS-RT Transit Custom üç koltuklu van ve beş koltuklu Çift Kabinli Van konfigürasyonlarında sunulurken ikiz arka kapılar ve tam bagaj kapağı da mevcut olacak.
FORD MS-RT TRANSIT CUSTOM MOTOR SEÇENEKLERİ
MS-RT Transit Custom, en güçlü dizel ve benzinli plug-in hibrit güç aktarma organlarıyla gelirken Ford E-Transit Custom'a dayanan yeni bir menzilli elektrikli model de ürün gamını tamamlıyor.
FORD MS-RT TRANSIT CUSTOM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MS-RT Transit Custom'ın dizel modelinde 2.0 litrelik EcoBlue ünite yer alırken, en yüksek özellikli model 168 bg güç üretiyor ve sekiz vitesli otomatik şanzımana bağlanıyor. Bu modelde önden veya dört tekerlekten çekiş sunulurken, altı vitesli manuel şanzımana sahip 148 bg gücünde önden çekişli bir varyant da sunulacak.
MS-RT Transit Custom'ın hibrit PHEV modelinde, 2.5 litrelik EcoBoost benzinli sistemden gelen güç 232 bg olarak derecelendirilirken, 11.8 kWh batarya yaklaşık 53 kilometre menzil sunuyor.
ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ TRANSİT
Elektrikli model için güç 281 bg'ye yükseltilerek şimdiye kadar satılan en güçlü Transit Custom haline getirildi. Tahrik arka tekerleklere giderken üç sürüş ayarı güç çıkışını ayarlıyor. Normal modda 215 bg güç üretilirken, Eco ayarı akü ömrünü korumaya yardımcı olmak için güç aktarımını 134 bg'ye düşürüyor.
'HAFTA İÇİ İŞ...'
Yeni MS-RT Transit Custom'ın gelişi hakkında konuşan Ford Pro ticari araç bölümü genel müdürü Hans Schep şunları söyledi: "Ford Pro portföyümüze MS-RT modellerini eklemekten ve ticari bir araca ihtiyaç duyan ancak aynı zamanda işleriyle ilgili bir açıklama yapmak isteyen müşteriler için bayiden heyecan verici, halo bir seçenek sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla müşteri hafta içi bir iş aracı, hafta sonu ise yaşam tarzlarını destekleyen bir araç istiyor. Bu yeni MS-RT araçlar mükemmel bir yanıt."
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