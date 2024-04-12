13 yaşındaki çocuk lüks araçla kaza yaptı: Akıllara ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu geldi...

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:40

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:40

13 Yaşındaki Çocuk Yağmurlu Bir Gece Gezintisinde Lamborghini Huracan'ı Hurdaya Çevirdi.

Polis kaza yapan bir İtalyan süper arabasına müdahale ettiğinde direksiyonda kimsenin olmadığını gördü.

Kısa bir araştırmanın ardından arabayı 13 yaşında bir çocuğun kullandığı ve yanında bir arkadaşının olduğu ortaya çıktı.

Şimdi, bir Lamborghini'nin hurdaya dönmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle yetişkinlere yönelik suçlamalarla karşı karşıyalar.

ABD'de Batı Vancouver'da meydana gelen bir Lamborghini Huracan kazasında sürücü koltuğunda bulunan çocuk duyanları şakına çevirdi.

KAZA YAPAN ARAÇTA KİMSE YOKTU

Polis, Trans Kanada Otoyolu'nda tek araçlı bir kaza ihbarına yanıt verdi. Olay yerine vardıklarında, kırmızı bir Lamborghini Huracan olan araç ağır hasar görmüştü ve şaşırtıcı bir şekilde içinde yolcu yoktu. Bu noktada polis sürücüyü bulmak için harekete geçti.

Batı Vancouver Polis Departmanı'ndan Çavuş Chris Bigland, "Memurlar, sürücünün ve yolcuların sağlığından emin olmak için kapsamlı bir arama başlattık" dedi. Daha sonra "Araç sahibinin de işbirliğiyle, araçta bulunan ve yara almayan yolcuların yerlerini derhal tespit edip onlarla görüşebildik" ifadelerini kullandı. Memurlar kaza sırasında direksiyon başında 13 yaşında bir çocuğun olduğunu tespit etti.

Çocuğun Huracan'ı çalmaya çalışmak yerine, sadece bir arkadaşını etkilemek istediği anlaşıldı. Genç ve bir arkadaşı arabayla gezmeye karar vermişler ancak karanlık ve yağmurlu havada arabayı kontrol edememişler. Önemli ölçüde maddi hasar meydana gelmiş olsa da, çarpışmada kimse yara almamış.

Bu olaylar ışığında, çocuk şu anda hız yapma, gerekli özeni göstermeden araç kullanma, çarpışma mahallinde kalmama ve geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

EYLEM TOK VE OĞLU

Bu olay akıllara 1 Mart Cuma günü sarıyerde meydana gelen trafik kazasını getirdi.

1 Mart Cuma günü Sarıyer’den 3 ATV motoru ile geziye çıkan 5 kişi motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu. İçlerinden Oğuz Murat Aci, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. O sırada 16 yaşındaki Eylem Tok'un oğlu T.C'ni kullandığı lüks otomobil, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Ardından Eylem Tok ehliyet alma yaşına gelmeden lüks bir aracı trafiğe açık yol üzerinde yüksek hızla kullanarak 1 kişinin ölmesine neden olan oğlunu 5 saat içinde Mısır'a kaçırdı daha sonra ise ikili ABD'ye kaçtı.