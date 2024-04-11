Milyon dolarlık araba hırsızlığı: 8 otomobil çaldılar! İçlerinden birini koçbaşı yaptılar...
ABD'nin Alabama eyaletinde akılalmaz bir soygun yaşandı. Bir otomobil bayisine giren hırsızlar 8 otomobil ve 300 anahtar çaldı, güvenlik kamerası görüntülerini de silmeyi başardı. İçlerinden birini koçbaşı yaparak kapıyı kırarak kaçan hırsızların yaptığı soygunsa ancak sabah fark edilebildi.
Alabamalı hırsızlar Dodge bayisinden toplam değeri 1.2 Milyon dolara ulaşan 8 araç çaldı, Challenger Demon 170 modelini ise koçbaşı olarak kullandı.
Alabamalı hırsızlar bayi soygununun ardından sekiz yüksek fiyatlı araç ve 300 anahtarla kayıplara karıştı.
300 DE ANAHTAR ÇALDILAR
Alabama'da bir Dodge, Jeep, Ram ve Ford bayisi olarak çalışan işletmeden hırsızların pazar sabahı birkaç Dodge Challenger, bir Ram TRX , bir Bronco Raptor ve 300 anahtar dahil olmak üzere sekiz aracı çalmasının ardından 1,2 milyon dolar zarar ettiği tahmin ediliyor.
KASAYI AÇTILAR
Polis, hırsızların anahtar kasasının kilidini açmak ve güvenlik kameralarını silmek için bilgisayar kullandıktan sonra suçu sofistike olarak tanımlıyor.
Hırsızların yakalanma çabalarını engelleyen 300 araba anahtarı ve saatler süren önemli güvenlik kamerası görüntüleri de çalındı.
Polis yaptığı açıklamada, hırsızların bayiye giriş yönteminin eski moda olduğunu ve binanın penceresinden içeri bir taş atmayı içerdiğini söyledi. Daha sonraysa iş eski moda olmaktan çıktı. Hırsızlar içeri girdikten sonra binanın güvenlik kameralarına erişmeyi başardı. Kameraları kapatmakla kalmayıp, geride bıraktıkları kanıt miktarını azaltmak için saatlerce süren görüntüleri sildiler.
SABAHA KADAR FARK EDİLMEDİ
Hırsızlar arabalara girdikten sonra işler biraz daha az sofistike hale geldi. Liste fiyatı 122 bin 436 dolar olan 2023 model Dodge Challenger SRT Demon 170, binadan çıkmak için bir bölme kapısına çarpmak için kullanıldı. Buna rağmen, hırsızlık ertesi sabaha kadar fark edilmedi.
North Country Ford'un genel müdürü Greg Anthony, hırsızların bayinin anahtar kasasına bir bilgisayar takarak kilidi açtıklarını ve 300'den fazla anahtar çaldıklarını söyledi. 10 Nisan itibarıyla teknisyenler ve çilingirler hâlâ tüm araçların anahtarlarını değiştirmek ve yeniden programlamak için çalışıyorlardı.
2'Sİ BULUNDU
Daha sonra araçlardan ikisinin kurtarıldığı ancak altısı hâlâ kayıp olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- Kritik veri açıklandı! Gram altında yeni rekor