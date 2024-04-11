Milyon dolarlık araba hırsızlığı: 8 otomobil çaldılar! İçlerinden birini koçbaşı yaptılar...

North Country Ford'un genel müdürü Greg Anthony, hırsızların bayinin anahtar kasasına bir bilgisayar takarak kilidi açtıklarını ve 300'den fazla anahtar çaldıklarını söyledi. 10 Nisan itibarıyla teknisyenler ve çilingirler hâlâ tüm araçların anahtarlarını değiştirmek ve yeniden programlamak için çalışıyorlardı.

2'Sİ BULUNDU

Daha sonra araçlardan ikisinin kurtarıldığı ancak altısı hâlâ kayıp olduğu öğrenildi.