2 otomobil yarış yaptı olan motorcuya oldu: Motosiklet kullanımında ekipmanın önemi bir kez daha görüldü: İşte o video...

Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 11.04.2024 - 16:06

Bir motorcu kontrolden çıkan Jaguar'ın çarpması sonucu şans eseri hayatta kaldı.

Bir motosikletlinin 360 derecelik kamerası, hızla gelen bir otomobilin kendisine arkadan çarptığı anı kaydetti.

Kayıtta Jaguar'ın sürücüsünün aracın kontrolünü kaybederek önce bariyerlere sonra motorcuya çarptığı görüldü.

Neyse ki, yüksek hızlı çarpışmaya rağmen, motorcu şaşırtıcı bir şekilde ciddi bir yara almadan kurtuldu. Motosiklet kullanıcısının yara almamasında kullandığı ekipmanların etkisi büyük oldu.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kazanın 31 Mart Pazar günü El Paso, meydana geldiği bildirildi. Videoda ilk olarak sağ şeritteki siyah bir BMW'nin sol şeritteki motosikletçi Danny Solis'in yanından hızla geçtiği görülüyor. Sadece birkaç saniye sonra sürücünün arkasında gri bir Jaguar F-Type beliriyor ve hızla yaklaşıyor. Görüntülerde BMW ve Jaguar marka araçların birbiri ile yarıştıkları anlaşılıyor.

Jaguar yaklaşırken yol sola doğru kıvrılıyor ve sürücü hâkimiyetini kaybediyor. Aracın arkası sağa doğru kaymaya başlıyor. Sürücünün aracı kontrol etme çabasına rağmen, spor otomobilin ön tarafı korkulukları sıyırıyor. Bu sırada otomobil hızla motosiklete yaklaşmaya devam ediyor ve bariyerden sektikten sonra ona çarpıyor.