2 çeker nedir? 4 çeker nedir? 4x4 nedir? Nasıl çalışır?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:03

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:03

Motordan gelen gücün tekerleklere ulaşması ile tekerlekler dönmeye başlar. Araçta hangi tekerleklerin döndüğüne bağlı olarak çekiş sistemi adlandırılır. Ön tekerlekler vasıtası ile aracı çeken sistemler önden çekişli, arka tekerlekler vasıtası ile aracı çeken sistemler arkadan çekişli veya arkadan itişli, ön ve arka tekerleklerin aynı anda aracı çekmesine imkân sağlayan sistemlere de 4 çeker denir.

4x4 ise 4 tekerlek ve 4 tekerleğin de çekiş sağlaması nedeniyle kullanılır. 4x2 ise 4 tekerleğin 2'sinin çekiş sağladığı araçlar için kullanılır. Bu araçlar önden veya arkadan çekişli olabilir.

4 ÇEKER KAÇA AYRILIR?

4X4 araçlar kendi içinde 3 gruba ayrılır. Bazı 4 çeker sistemler isteğe bağlı olarak devreye girer. Bazılarında ise daimi olarak 4 çeker sistem kullanılır. Duruma göre kendi harekete geçen dört çeker sistemler de bulunur.